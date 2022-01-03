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COVID19 geçiren kişiler artık 90 gün aşılı sayılacak

Yeni kararlara göre COVID19 geçiren kişiler daha önce 120 gün aşılı sayılırken, 4 Ocak’tan itibaren 90 gün aşılı sayılacak.

03 Ocak 2022 Pazartesi 18:56
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COVID19 geçiren kişiler artık 90 gün aşılı sayılacak
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Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeni kararlar alındı.

Yeni kararlara göre COVID19 geçiren kişiler daha önce 120 gün aşılı sayılırken, 4 Ocak’tan itibaren 90 gün aşılı sayılacak.

 Alınan yeni kararlar şöyle:

  • Hastalığı geçirmiş kişiler 180 güne kadar aşılı kişi olarak değerlendirilmeye devam edeceklerdir.  Ancak 04.01.2022 tarihinden itibaren hastalığı geçirmiş kişiler 90 güne kadar aşılı kişi olarak değerlendirileceklerdir.
  • Eylem, miting ve benzeri organizasyonların kapalı alanlarda düzenlenmesi halinde, her 3m2’ye bir kişi düşecek şekilde kişi alınması, aşısız kişiler son 72 saatlik negatif PCR/ son 48 saatlik negatif antijen testlerini ibraz etmeleri, maske zorunlu olacaktır. Düzenlenecek organizasyonların yemekli/kokteyli olması halinde kişilerin aşılı/aşısız olmaları farketmeksizin kişiler son 72 saatlik negatif PCR/ son 48 saatlik negatif antijen testlerini ibraz edeceklerdir. Açık alanlarda düzenlenecek organizasyonlarda ise sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek ve  maske zorunlu olacaktır.
  • Yakın temaslılar son temas tarihine göre aşılı ise 7 gün, aşısız ise 10 gün boyunca karantinada kalır. Yakın temaslıların son temas tarihi 0. gün olarak kabul edilir. Yakın temaslı kişilerde takip süreleri içerisinde COVID-19 semptomları gelişirse filyasyon ekiplerince numune alınması sağlanır. Yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, aşılı ise 7. günde, aşısız ise 10. günde kontrol PCR alınır. Yakın temaslıların karantinası 7. ve 10. Günde yaptıracakları negatif test sonucuna göre karantinası sonlandırılır. Test sonuçlarının pozitif olması halinde bilekliklerinin statüsü değiştirilerek karantinaya devam ettirilir.

Temaslılar için:

  • Evdeki izlemin 10. gününde hastalara kontrol PCR yapılır. Test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılır. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 14 günde sonlandırılır.
  • Pozitif kişinin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve var olan bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, başağrısı vb.) artış olursa kendilerine verilen doktor numarasını arayıp bilgi vermek zorundadırlar.

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