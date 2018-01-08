Çözümsüzlük seçmeni sağ partilere mi yöneltti?

Deutsche Welle Türkçe: "Kuzey Kıbrıs'ta seçimin galibi UBP"

Deutsche Welle Türkçe dün geçekleşen erken genel seçimlerini sayfasına taşıdı. Deutsche Welle Türkçe yayınında seçimin galibinin UBP olduğu söylenirken CTP'nin aldığı oy oaranı “Büyük düşüş” olarak yorumlandı.

İşte Deutsche Welle Türkçe de yayınlanan haber:

“Kuzey Kıbrıs’ta yapılan parlamento seçimlerinin galibi Ulusal Birlik Partisi oldu. Ancak sandıktan çıkan sonuca göre hükümet kurmak için bir kez daha koalisyon gerekecek.

Kıbrıs’ı federal çatı altında yeniden birleştirmeyi hedefleyen çözüm çabalarının art arda başarısız olması, Kuzey Kıbrıs'taki erken genel seçimlerde adada iki ayrı devleti savunan sağ partilere yaradı.

Kuzey Kıbrıs'ta pazar günü yapılan oylamada, koalisyon iktidarının büyük ortağı, merkez sağdaki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) zaferiyle sonuçlandı. UBP’nin aldığı yüzde 36,5 oy oranı her ne kadar tek başına iktidar olmaya yetmese de, merkez sağın köklü partisi 2013’teki seçimlere göre oylarını yüzde 10’dan fazla artırdı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Kıbrıslı Türklerin 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’ne iki yeni sağ parti daha girdi. Böylece meclis, tarihinde ilk kez dördü sağ görüşlü altı partiden oluşan çok sesli bir temsiliyet düzeyine yükseldi.

İlk kez seçime katılan Halkın Partisi, geçmişte Rauf Denktaş da dahil olmak üzere üç farklı cumhurbaşkanına çözüm çabalarında müzakerecilik yapmış olan profesör Kudret Özersay liderliğinde önemli bir başarıya imza attı. Halkın Partisi ilk sınavında oyların yüzde 17’sini alarak üçüncü sıraya yerleşti ve kurulması muhtemel bir koalisyonun altın anahtarı haline geldi.

Hükümeti kurma görevini alarak yeni bir koalisyon arayışına başlayacak olan UBP lideri Hüseyin Özgürgün’ün, sağ tandanslı Halkın Partisi ile güçlü bir koalisyon oluşturması olasılıkların başında geliyor. Ancak HP lideri Kudret Özersay’ın seçim döneminde Özgürgün’e yönelik sert muhalefeti bu ortaklığı imkansız kılarsa, seçimin lideri UBP’nin 50 sandalyeli mecliste güçlü bir hükümet için bu kez üçlü bir koalisyonu denemesi gündeme gelebilir.

ÇÖZÜMSÜZLÜK SEÇMENİ SAĞ PARTİLERE YÖNELTTİ

Çözümden umudunu kesen Kıbrıs Türk halkı, kullandığı oyların yüzde 67’sini, Rumlarla federal çözüm yerine, adada iki egemen devletin varlığına dayalı bir yapıyı benimseyen sağ partilere verdi.

Kıbrıslı Türk seçmenin tercihinde, ülkedeki sosyo ekonomik sorunların çözümü için Kuzey Kıbrıs'ı resmen tanıyan tek ülke olan Türkiye’yle ilişkilerin güçlendirilmesi talebi de etkili oldu. Bu husus, sağ partilerin öncelikli vaatleri arasında yer alıyordu.

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ'NDEN BÜYÜK DÜŞÜŞ

Seçimde en büyük oy kaybını, Rumlarla federal çözümü savunan merkez soldaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yaşadı. Anamuhalefetteki CTP, birinci sırada çıktığı 2013 seçimlerine göre yüzde 16 oranında oy kaybetti ve ikinci oldu. Seçim sonucu CTP tarihindeki en büyük yenilgilerden biri olarak niteleniyor. CTP lideri Tufan Erhürman, hiçbir koşulda UBP ile koalisyon kurmayacağını açıklamıştı.

Seçimlerde yüzde 5’lik barajı aşarak meclise 3 parti daha girdi. Bunlar arasında ilk kez seçime katılan ve Kuzey Kıbrıs'taki Türkiye kökenli seçmeni etrafında toplamayı hedefleyen sağ görüşlü Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yer aldı. YDP kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 1 farkla barajı geçti.

Meclisin diğer 2 üyesi, şimdiki cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın arkasında bıraktığı Toplumcu Demokrasi Partisi ile kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’ın liderliğindeki Demokrat Parti oldu. Koalisyonun küçük ortağı Demokrat Parti önceki seçimlere göre yüzde 15 düzeyinde oy kaybetti, TDP ise oylarını yüzde 1 oranında artırdı. İki parti de yüzde 8 civarında oy aldı.

ÖNCELİK EKONOMİ OLDU

Geçen seçime göre katılımın yüzde 7 düzeyinde azaldığı seçimlerde, kayıtlı 190 bin seçmenin yüzde 62’si sandığa gitti. İlk kez bu seçimlerde Kıbrıs sorunu, sosyo ekonomik meselelerin gölgesinde kaldı. Partiler seçmene daha şeffaf ve iyi bir yönetim, ekonomik sorunların çözümü, yeni projeler gibi vaatlerde bulundu. Kıbrıs sorununu çözme vaadi, bu seçimlerin gündeminde yoktu.

Kesin olmayan seçim sonuçları, yeni bir koalisyonu zorunlu kılıyor. Geçmişteki deneyimler, ancak iki partili güçlü bir koalisyonun uzun ömürlü olabileceğini gösteriyor. UBP liderinin üç partili bir koalisyona yönelmek zorunda kalması ya da koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması halinde, erken seçimin bir siyaset geleneğine dönüştüğü KKTC’de tekrar sandık başına gidilmesi sürpriz olmaz. Seçimin tekrarlanması durumunda UBP’nin bu kez tek başına iktidarı yakalaması, yüksek olasılık olarak gösteriliyor.”

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BBC Türkçe: "Kuzey Kıbrıs'ta seçimin galibi merkez sağ oldu, sol büyük oy kaybetti"

Dün geçekleşen erken genel seçimler BBC Türkçe tarafından “Sol kaybetti” yorumu ile verildi.

İşte BBC Türkçe'nün seçim sonuçlarına ilişkin haberi:

“Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen erken genel seçimde elde edilen ilk sonuçlar Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin birinci parti olacağına ancak hükümet kurmak için koalisyona ihtiyaç duyacağını gösteriyor.

190 bin kişinin seçmen olarak kayıt olduğu seçimlerde oyların yarıdan fazlası sayıldı ve UBP yüzde 36'lık bir oy elde etmiş durumda.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise yüzde 21'lik oy oranı ile ikinci parti konumunda ancak 2013'teki genel seçimlere göre oy oranı yaklaşık 17 puan gerilemiş durumda.

Yeni kurulan ve koalisyon görüşmelerinde etkili olabileceği yorumları yapılan Halkın Partisi (HP) ise yüzde 18'lik bir oy oranı ile üçüncü sırada yer aldı.

İktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nin koalisyon ortağı konumundaki Demokrat Parti ise yüzde 7'lik bir oy oranında kaldı.

Temmuz ayında yapılması planlanan genel seçimler koalisyon ortakları UBP ve DP arasında gerilimin artması sonucu öne çekilmişti.

'HEDEFİMİZ REFAH DÜZEYİ YÜKSEK BİR KUZEY KIBRIS'

UBP lideri Hüseyin Özgürgün'ün yaptığı balkon konuşmasında "En büyük hedefimiz refah ve ekonomik düzeyi yüksek bir Kuzey Kıbrıs Türk halkı" olduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı seçim sonuçları ile ilgili medyaya yaptığı açıklamada, "Seçimler, tıpkı yeni bir yıl ve yeni bir gün gibi yeni bir başlangıçtır" dedi.

Akıncı, sonuçlarla ilgili sorumluluğunun gereğini yapacağını da açıkladı.

Kuzey Kıbrıs'ta sandıktan çıkan ilk sonuçlarla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, başkanlık sistemi tavsiyesinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 vekilin seçilmesi için seçmenler, 8 partiden 379 adayın yanı sıra 9 adaya oy verdi.

Partiler, Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 10, Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den de 5 milletvekilliği için mücadele ediyor.

Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre mecliste temsil edilme şansı bulacak.

KIBRIS'TA BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 28 OCAK'TA

Seçimle ilgili yapılan analizler, oy yönelmelerinin Kıbrıs meselesinden çok ekonomik temellerle gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Kıbrıs'ta 28 Ocak ayında da bir cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades bu seçimler öncesi yapılan anketlerde önde gidiyor”

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Milliyet: "KKTC'de sonuçlar belli oldu! Ana muhalefet çakıldı"

Milliyet Gazetesi dün geçekleşen Erken Genel Seçimleri "Ana Muhalefet Çakıldı" yorumu ile verdi. İşte Milliyet gazetesi'nin seçim sonuçlarına ilişkin haberi:

Koalisyonun büyük ortağı merkez sağ UBP milletvekili sayısını artırdı, ana muhalefet CTP milletvekillerinin neredeyse yarısını kaybetti. Sandıktan yine koalisyonun çıktığı ülkede, UBP'nin bir partiyle hükümet kurması bekleniyor.

Kritik bir seçime giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sonuçlar sabaha karşı iyice netleşti, sandıktan yine koalisyon çıktı.

Ülke genelindeki 719 sandıktan 660'ı açıldı, halihazırda koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) büyük bir zafer kazanmış görünüyor.

Yerel medya, resmi olmayan sonuçlara göre Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP'nin yüzde 35'i aşkın oy aldığını ve meclise 21 milletvekili soktuğunu aktarıyor. UBP, bu sonuçlara göre milletvekili sayısını üç artırdı.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) büyük oy kaybetti, yüzde 37'den yüzde 21'e düştü. CTP, yeni dönemde 12 milletvekiliyle parlamentoda temsil edilecek.

Seçime katılımın yüzde 44'te kaldığı KKTC'de mecliste yer alacak diğer partiler ve milletvekili sayıları şöyle:

Halkın Partisi (HP) 9, Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, YenidenDoğuş Partisi (YDP) 2.

Seçimlere ilk kez katılan HP, sandıktan üçüncü parti çıkarak büyük bir başarı elde etti. Partinin liderliğini, eski müzakereci Kudret Özersay yapıyor.

Sekiz partinin erken seçime girdiği KKTC'de, mecliste 50 sandalye bulunuyor.

Yüzde beş seçim barajına sahip ülkede 190 bin kayıtlı seçmen var.

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KKTC'de sandıktan "koalisyon" çıktı

Kuzey Kıbrıs'ta dün yapılan seçimlerin ardından sandıkların yüzde 93'ü açıldı. Sonuçlara göre 8 partiden 6'sı yüzde 5 barajını aşarak Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilme hakkı kazandı.

Seçim barajını aşan UBP, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Meclise girme şansı bulurken, bu sonuçlarla ülkede hiç bir partinin tek başına iktidarı alamadığı ortaya çıktı.

Ülkede kayıtlı 190 bin seçmenin yüzde 61,5'inin sandık başına gittiği seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 35'in üzerinde oy alarak 50 sandalyeli mecliste 21 milletvekiliyle temsil hakkı kazandı. CTP'nin yüzde 21,05 oy oranıyla 12 milletvekili, HP'nin yüzde 17,05 oranıyla 9, TDP'nin 8,64 oy oranıyla 3, DP'nin 7,87 yüzde oy oranıyla 3, YDP'nin ise yüzde 6,96 oy oranıyla 2 milletvekili çıkardığı seçim sonuçlarına göre hiç bir parti tek başına çoğunluğu sağlayamadı. Ülkede, iki veya üç partinin bir araya gelmesiyle oluşturulacak koalisyon gündeme geldi.

Kıbrıs görüşmelerine müzakereci olarak katılan Kudret Özersay'ın liderliğindeki Halkın Partisi, ilk kez girdiği seçimlerde yüzde 17,05 oy aldı ve meclisin 3. partisi oldu.

Bu sonuçla UBP, bir önceki seçime göre oylarını yüzde 8 artırarak seçimin galibi oldu. CTP yüzde 17, DP ise yüzde 16 oy kaybı yaşadı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Şefik, milletvekili sayılarının partilere dağılımının ve milletvekili isimlerinin bugün veya en geç salı sabahı belli olmasını beklediklerini söyledi.

Şefik, seçim sonuçlarının kesin olmadığını, oyların henüz sandık kurulları ve iki aşamalı İlçe Seçim Kurulu denetiminden geçmediğini belirtti. Narin Şefik, milletvekili sayılarının partilere dağılımı ve isimlerinin bugün akşam ya da en geç yarın sabaha kadar netleşmesini beklediklerini kaydetti.

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