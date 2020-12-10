CRATOS OTELDE İKTİDAR SAVAŞI

Utku Bozoğlu’nun otel yönetimini Kemal Bozoğluna devretmesinin ardından İki kardeş arasında otel yönetimi konusunda anlaşmazlık ve iktidar kavgası baş gösterdi, iddiaya göre bugün öğle saatlerinde babasını Utku Bozoğlu’nun Yönetimi devrettiği Kemal Bozoğlu 70 kişilik ve aralarında silahlı korumalarında bulunduğu koruma ordusuyla Cratos Hotel’e baskın düzenledi.

Murat Bozoğlu ile Kemal Bozoğlu’nun ortaklaşa sahip oldukları Cratos Hotel’de, iki kardeş arasında iktidar kavgası yaşanıyor. Cratos Hotel’in yüzde 60 hissesine sahip olan Murat Bozoğlu ve otelin yüzde 30 hissesine sahip olan Kemal Bozoğlu arasında yaşanan iktidar kavgasından, otelin yüzde 10’luk hissesine sahip olan turizmci İsmail Abidin de bugün nasibini aldı.

İki kardeş arasında otel yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlık ve iktidar kavgası nedeniyle, iddiaya göre bugün öğle saatlerinde Kemal Bozoğlu 70 kişilik aralarında silahlı korumalarında bulunduğu koruma ordusuyla Cratos Hotel’e baskın düzenledi. Yönetimi ele geçirmek amacıyla adeta otele darbe girişimi yapan Kemal Bozoğlu ve adamları, Murat Bozoğlu yurtdışında olduğu için otelin idareciliğini üstlenen İsmail Abidin’i her yerde aramalarına rağmen bulamadılar.

“POLİS MÜDAHALEDE YETERSİZ KALDI” İDDİASI

Turizmin başkenti Girne’de yaşanan bu ilginç duruma polis ekiplerinin müdahale etmede yetersiz kaldığı öne sürülürken, otelin etrafında Kemal Bozoğlu’nun silahlı korumalarının adeta kuş uçurtmadığı kaydedildi.

ANNE VE BABA BOZOĞLU OTELDE REHİN

Kavgalı olduğu kardeşi Kemal Bozoğlu’nun yönetimi almak için darbe yaptığını öğrenen Murat Bozoğlu’nun bu haberi alır almaz adaya geldiği öğrenilirken, Bozoğlu kardeşlerin babaları Utku Bozoğlu ile anneleri Ayla Bozoğlu’nun otelde bir odaya hapsedildikleri ve odadan çıkmalarına izin verilmediği ise gelen bilgiler arasında.

ABİDİN: CAN GÜVENLİĞİM YOK

İş insanı turizmci İsmail Abidin kendisine ulaşan bir gazeteye ise şu açıklamayı yaptı. “Canımı zor kurtardım, otelde bulsalar beni öldüreceklerdi. Apar topar otelden kaçmak zorunda kaldım” diyerek yaşadığı can korkusunu ifade etti. “Çoluğum çocuğum, ailem var, burası nasıl bir ülke haline geldi. Ülke adeta Teksas’a döndü” diyen Abidin, “Can güvenliğim yok. Bir turizmci olarak bu durumu yaşamak çok büyük bir skandal” şeklinde konuştu.