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Cratos Otel’de polis nöbeti sürüyor

Cratos Otel’in paylaşımı konusunda kavgaya tutulan iki aile ve otelde yaşanan çatışma nedeniyle Girne Polisi otelde nöbet tutuyor.

12 Aralık 2020 Cumartesi 09:33
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Cratos Otel’de polis nöbeti sürüyor

Cratos Otel’in paylaşımı konusunda iki aile arasında çıkan kavga ve oteldeki çatışma nedeniyle Girne Polisi oteldeki nöbetini sürdürüyor.

Cratos Otel’in paylaşımı için bir tarafta Murat Bozoğlu, diğer taraftan kardeşi, babası ve annesi şeklinde ikiye bölünen aile, kavgaya tutuşmuş, iki tarafın korumaları polis önünde çatışmaya girmişti.

Kamuoyunu meşgul eden çatışma nedeniyle Girne Polisi Cratos Otel’de nöbetini sürdürüyor.

Mesaileri dışında da Cratos Otel’de nöbetini sürdüren polislerin durumdan şikayetçi olduğu ifade ediliyor.

Polislerin trafik denetimleri ve rutin işlerinin aksadığı söyleniyor.

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