CTP 27’inci Olağan Kurultay Hazırlıklarını Sürdürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 27’inci Olağan Kurultay hazırlıklarını sürdürüyor.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, “Yarına yürüyoruz - Gülümse” konsepti ile hazırlanılan kurultaya yönelik aday tanıtımları yarın başlıyor.
Genel Başkan, Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçiminin gerçekleştirileceği Kurultay’da aday olanların tanıtım etkinliklerinin ilki yarın saat 19.30’da Lefke Belediyesi AKM salonunda gerçekleştirilecek.
24 Eylül Salı saat 19.30’da İskele Belediye Gazinosu’nda, 25 Eylül Çarşamba saat 19.30’da Güzelyurt Hasan Bayram’ın Yeri’nde, 26 Eylül Perşembe saat 19.30’da Girne Dome Otel’de, 30 Eylül Pazartesi saat 19.30’da Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde, son olarak da 1 Ekim Salı saat 19.30’da Lefkoşa YDÜ Kütüphane salonunda gerçekleştirilecek aday tanıtım etkinliklerinin ardından 6 Ekim Pazar saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda büyük kurultay toplanacak.
YÜZDE KIRK CİNSİYET KOTASI UYGULANACAK
Genel Başkanlığa tek aday Tufan Erhürman olurken 126 kişi Parti Meclisi üyeliğine başvuru yaptı.
75 kişilik Parti Meclisi, yapılan seçimin ardından belirlenecek. Tüzüğe göre yüzde 40 cinsiyet kotası uygulanacak.
Oylama elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve sonuçlar oy verme işleminin bitişinin ardından kısa süre içinde açıklanacak. Üyelik görevlerini yerine getirenler oy kullanabilecek.
Parti Meclisi üyeliğine aday olanlar şöyle:
1 Abdullah Özbengü
2 Adil Onalt
3 Ahmet Derya
4 Ahmet Gürol Ersun
5 Ahmet Latif
6 Alev Şensoy
7 Ali Alnar
8 Ali Dayıoğlu
9 Ali Karavezirler
10 Ali Seylani
11 Alpay Afşaroğlu
12 Alpay Çelebi
13 Altan Muslu
14 Arif Özkıraç
15 Armağan Candan
16 Asaf Şenol
17 Asım Akansoy
18 Ayşe Dilek Ceylanlı
19 Barış Önel
20 Bengül Gargınsu
21 Berkan Tokar
22 Biray Deliceırmak
23 Birol Karaman
24 Burhan Eraslan
25 Büke Ada
26 Caner Özdevran
27 Cemal Mert
28 Cemal Türkler
29 Cezar Ekinci
30 Çağdaş Aydaş
31 Çağkan Kabataş
32 Çiçek Göçkün
33 Çimen Varer
34 Derviş Aygın
35 Derviş Günel Yücener
36 Doğan Şahali
37 Doğuş Derya
38 Ekrem Güneş
39 Emel Kişi
40 Emel Ulaş
41 Emine Kandaz
42 Enver Gürkan Tekiner
43 Eray Erdenay
44 Erdoğan Sorakın
45 Erkan Eminağa
46 Fatma Miralay
47 Fatma Sargon
48 Fatma Şençağ
49 Fatoş Erozan
50 Fazilet Özdenefe
51 Feriha Tel
52 Feysan Türkay Fotalı
53 Fırat Borak
54 Fide Kürşat
55 Fikri Toros
56 Filiz Besim
57 Firuz Doğgün
58 Gökhan Paşa
59 Haffe Işısal
60 Halil Uskuri
61 Hamit Caner
62 Harper Bahadi
63 Hasan Öztaş
64 Hasan Özüorçun
65 Hüda Avşaroğlu
66 Hülya Akbil
67 Hülya Devaşan
68 Hüseyin Aranır
69 Hüseyin Erçal
70 Hüseyin Gürşan
71 Hüseyin Manik
72 Hüseyin Özel
73 İlke Sabit Soyer
74 İpek Akın
75 İrfan Can Gür
76 Kaya Kastanbollu
77 Kutlay Erk
78 Meftüne Hocalı
79 Mehmet Çağlar
80 Mehmet Çakmak
81 Mehmet Kaptan Bensen
82 Mehmetali Güröz
83 Meriç Bahadi
84 Metin Karasalih
85 Muhittin T. Özsağlam
86 Müge Öreç
87 Niyazi Düzgün
88 Ongun Talat
89 Onur Olguner
90 Onursal Akdeniz
91 Orcan Saygılı
92 Osman Bican
93 Osman Uğur Kısaoğlu
94 Ömer Naşit
95 Ömür Alibaba
96 Öykü Akcan
97 Özgür Kaçmaz
98 Ramadan Sacır
99 Reyhan Soyseven
100 Salahi Şahiner
101 Salih Kanal
102 Seda Efendi
103 Selda Şafak
104 Serkan Soyalan
105 Sevilay Küçüksu
106 Sezen Tansel
107 Sıla Usar İncirli
108 Simge Okburan
109 Soydan Bora Borakan
110 Suzan Fotalı
111 Şevki Barutcu
112 Teberrüken Uluçay
113 Turgut Çalıcı
114 Tülay Sönmez
115 Tülin Murat
116 Türkay Fotalı
117 Uğur Özerginli
118 Ulaş Erzen
119 Ülkü Taşseven
120 Ürün Solyalı
121 Veli Garanti
122 Yalçın Kömürcügil
123 Zeki Topcu
124 Zekiye Gece
125 Zeliş Sipahi
126 Zühre Civa