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CTP, 4 belediye başkan adayını daha belirledi

CTP, 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik dört bölgede daha belediye başkan adaylarını belirledi.

04 Kasım 2021 Perşembe 18:12
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CTP, 4 belediye başkan adayını daha belirledi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik yedi bölgede belirlediği adayların ardından dört bölgede daha belediye başkan adaylarını belirledi.

Adaylık için müracaat kabul edilen bölgelerde başvuran isimler, dün akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında değerlendirildi ve bölgelerde belirlenen isimler oy birliğiyle onaylandı.

Değirmenlik Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Ali Karavezirler yeniden aday gösterildi.

Akıncılar Belediye Başkanlığı için Gökhan Paşa, Çatalköy Belediye Başkanlığı için Ceyhun Kırok ve Büyükkonuk Belediye Başkanlığı için Yüksel Asım’ın adaylıkları onaylandı.

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