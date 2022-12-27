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CTP 52’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

CTP, 52’nci kuruluş yıl dönümünü düzenlenen resepsiyon ile kutladı.

27 Aralık 2022 Salı 21:10
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CTP 52’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 52’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. 

Lefkoşa Hidden Garden’da yer alan “CTP 52. Yıl Resepsiyonu”na katılan partililer ile konukları, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, eşleri ile birlikte karşıladı. 

“Barış, demokrasi ve irade mücadelesine devam” sloganıyla düzenlenen resepsiyonda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşma yaptı. 

“Hepimizin doğum günü kutlu olsun” diyen Erhürman, “CTP’li olmak; mücadele etmek, gerektiğinde bedel ödemeyi göze alarak, asla yılgınlığa düşmemek, umutsuz olmamak, umudu hep sıcak tutmak demektir” ifadelerini kullandı. 

Erhürman, CTP’ye hizmet veren tüm genel başkanları andığı konuşmasında, kaybettikleri bütün yoldaşlarını da sevgi saygıyla andı. 

Yerel seçimi geride bıraktıklarını, mutlu oldukları yerler olsa da, buruk oldukları yerler olduğunu ifade eden Erhürman, CTP’nin yerel yönetimlerde bir marka, vizyon olduğunu, herkesin takdirini kazandığını belirterek, seçim sonrası özeleştirilerini yapacaklarını ve gerek yerel, gerek genel seçimlerde başarıyı yakalamak için ülkeyi gezeceklerini kaydetti.

Erhürman, ülkede ekonomik olarak zor zamanların yaşandığını, yönetim zaafiyeti yaşandığını söyledi ve vatandaşlara; “2023 yılı CTP’nin zafer yılı olacak” dedi. 

“Birlik mücadele dayanışma” sloganının atıldığı salonda, yerel seçimlerde kazanan ve kazanamayan tüm belediye başkan adaylarını tek tek kürsüye çağıran Erhürman, mücadelelerinden dolayı teşekkür etti, bundan sonraki süreçte ülke için daha çok çalışacaklarını kaydetti. 

Erhürman, mücadeleyi asla kesintiye uğratmadan sürdüreceklerini belirterek, “Nice 52 yıllara” dileğinde bulundu. 

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