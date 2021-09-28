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CTP, 7 bölgede belediye başkan adaylarını belirledi

CTP Parti Meclisi dün akşam toplanarak 7 bölgede belediye başkan adaylarını belirledi.

28 Eylül 2021 Salı 13:36
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CTP, 7 bölgede belediye başkan adaylarını belirledi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılında Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan "Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde" göstereceği belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı.

Parti Meclisi (PM) dün akşam toplanarak, 7 bölgede aday göstereceği belediye başkan adaylarını onayladı.

Mevcut belediye başkanlarıyla devam edilecek

CTP, Akdoğan’da mevcut belediye başkanı Ahmet Latif’i, Dikmen’de mevcut belediye başkanı Yüksel Çelebi’yi, Geçitkale’de mevcut belediye başkanı Hasan Öztaş’ı ve Lefke’de ise mevcut başkan Aziz Kaya’yı belediye başkan adayı gösterme kararı aldı.

Mağusa'da Süleyman Uluçay aday gösterilecek

Belediye başkanlığı için ayrıca Mağusa'da Dr Süleyman Uluçay, Esentepe’de İbrahim Beyazbayram ve Lapta’da Lapta Belediyesi Meclis Üyesi Emre Efendi aday gösterilecek.

Kaynak : Haber Kıbrıs

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