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CTP AKEL’İ ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, bugün Kıbrıs’ın güneyindeki AKEL’i ziyaret ederek Nisan ayı sonunda gerçekleştirilecek gayriresmî 5 + BM toplantısı öncesinde fikir alışverişinde bulundu.

16 Mart 2021 Salı 18:04
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CTP AKEL’İ ziyaret etti

CTP’den yapılan açıklamaya göre iki parti, Kıbrıs’ta olası bir çözümün ancak federasyon temelinde olabileceği konusunda hemfikir olduğunu birbiriyle paylaştı.

Ziyarette Genel Başkan Tufan Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri ve Girne milletvekili Fikri Toros, Örgütlenme Sekreteri ve Mağusa milletvekili Asım Akansoy ile Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam eşlik etti. Güney Lefkoşa’da bulunan AKEL Genel Merkezi’ndeki görüşme 15.00’te başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu açıklama yaptı.

ERHÜRMAN: “ÇÖZÜM İSTEYEN TARAFLAR TEMASLARINI SIKLAŞTIRMALI”

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan CTP lideri Tufan Erhürman, CTP ve AKEL’in Kıbrıs’ta yaşayabilecek tek çözüm modelinin federasyon olduğu konusunda hemfikir olduğunu açıkladı.

Kıbrıs sorunundaki gelişmeler açısından kritik bir dönemeçten geçildiğini belirten Erhürman, adada çözüm isteyen tüm tarafların gayriresmî 5 + BM toplantısı öncesinde temasları sıklaştırmaları gerektiğinin altını çizdi. Bu kapsamda CTP olarak bir süreden beridir ilgili taraflarla yoğun görüşmeler yaptığını aktaran Tufan Erhürman, bugünkü AKEL ziyaretinin de bu kapsamda gerçekleştirildiğini vurguladı.

“KAPSAMLI ÇÖZÜM FEDERASYON TEMELİNDE OLUŞABİLİR”

Kıbrıs’ta varılması muhtemel bir kapsamlı çözümün ancak federasyon temelinde oluşabileceğine işaret eden Erhürman, bunun da iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitlik temelinde olabileceği konusunda AKEL ile aynı görüşü paylaştıklarını belirtti. İki parti arasında farklı düşünülen bazı noktalar olsa da, federasyon konusunda hemfikir olunduğunun altını çizen Erhürman, bu kritik dönemeçte gayriresmî 5 + BM toplantısına gitmeden önce AKEL ile görüşmelerini yoğun bir şekilde devam ettireceklerini açıkladı. Erhürman konuşmasının sonunda AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve heyetine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

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