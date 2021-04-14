CTP Başkanı Erhürman Çiftçiler Birliği Heyetini Kabul Etti

CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Erhürman, dün Başbakanlık ve Tarım Bakanlığı önünde eylem yapan Çiftçiler Birliği heyetini kabul etti. Erhürman’a görüşmede Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Gazimğusa milletvekili ve eski Tarım Bakanı Erkut Şahali ile Lefke milletvekili Salahi Şahiner de eşlik etti. Ziyarette Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği adına Başkan Hüseyin Çavuş Kelle konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: “PANDEMİ BİZE ÜRETİM YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİ”

Görüşmede çiftçilere yönelik konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, pandeminin tüm dünyaya üretmenin önemini gösterdiğini söyledi. CTP’nin uzun yıllardan beri “Üreten Yok Olmaz” sloganını belirlediğine ve politikalarını da bunun üzerine inşa ettiğine değinen Erhürman, “Varoluşumuzu güvence altına almak istiyorsak bunun yolu üretimden geçer” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin hükümetin kendileriyle istişare yolunu kapatmasından şikayet ettiğini vurgulayan Erhürman, hükümeti kimseye danışmayan, kimseyle istişare etmeyen bu tutumundan vazgeçmesi için ilk günden beridir uyarmakta olduklarını söyledi. Erhürman, 2020’nin mart ayından beridir, bir krizin içinde olunduğunu ve bu kriz ortamından “Ben yaparım olur” zihniyetiyle çıkışın mümkün olmadığını belirtti.

“SONBAHARDA ÇOK CİDDİ EKONOMİK KRİZ KAPIDA”

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Mali ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması hakkında da yorumlarda bulunan Erhürman, bu konuda kendilerinin parti olarak hükümeti uyardıklarını anımsattı.

Üretici kesimi ve esnafı ayakta tutacak bir protokol imzalanmazsa bu yılın sonbaharında çok ciddi ekonomik krizler yaşanabileceği konusunda uyarılar yaptıklarını anımsatan Erhürman, buna rağmen protokolün bu destekler olmadan imzalandığını ifade etti. Protokolde salgın payı olarak üreticilere 20 milyon TL ayrıldığını belirten Erhürman, bunun son derece yetersiz olduğunu kaydetti.

“TARIM POLİTİKASI ACİLEN UYGULANMALI”

Ülkede bir tarım politikasının acilen hayata geçmesi gerektiğine vurgu yapan CTP lideri Tufan Erhürman, değişecek olan hükümetlere rağmen bu politikanın değişmeden devam etmesi gerekliliğine işaret etti.

Erhürman, üreten insanların önünü görmek zorunda olduklarını ve yatırımlarını da buna göre yapmaları gerektiğini söyledi.

Üreticilere muhalefet olarak ellerinden gelen tüm desteği vermeye devam edeceklerine vurgu yapan Erhürman, “Üretici hangi tür desteği istiyorsa muhalefet olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız ama bir yandan da bizim de bir talebimiz var. Gelin bu uzun vadeli tarım politikasını hep birlikte oluşturmaya başlayalım. Madem hükümet istişare çağrılarımızı yanıtsız bırakıyor, biz bu kesimlerle bir araya gelip bu politikayı oluşturmak istiyoruz ve bu 2021’in sonundan itibaren de önümüzü toplum olarak görmek istiyoruz. Çünkü bu memlekette varoluşumuzun anahtarıdır üretmek ve siz de bu anahtarı elinde tutanlarsınız. Bu işi ancak birlikte yapabiliriz” ifadelerini kullandı.