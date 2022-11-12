CTP Başkanı Erhürman, Geçitkale ve Serdarlı’yı ziyaret etti

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, “Geçitkale’deki belediyecilik, bütçe yönetimi ve kıt kaynaklarla yapılmaya çalışılan iş ortadadır. Yapmamız gereken şey, Geçitkale’deki belediyecilik anlayışını Serdarlı’ya da taşımaktır” dedi.

Memlekette hem demokratik, hem ekonomik açıdan fakirleşme yaşandığını söyleyen Erhürman, üretimin ne kadar zorlaştığını en iyi bilen bölgelerden birinde olduklarını ifade etti.

Erhürman, “Biz buradaki belediye başkanımızla gurur duyuyoruz. Olanakları kıt olan bir bölgede belediyecilik nasıl yapılır gösteriyor” diye konuştu.