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CTP, bazı işletmeleri ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy ve Erkut Şahali bugün Mağusa’da, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi, Canbulat Ortaokulu ve bazı işletmeleri ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

10 Kasım 2021 Çarşamba 20:49
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CTP, bazı işletmeleri ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu
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CTP basın bürosunun açıklamasına göre, ziyaret edilen okullarda konuşan CTP Lideri Tufan Erhürman, eğitimdeki fırsat eşitsizliğine dikkat çekti. Birçok okulda ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin bulunduğuna da işaret eden Tufan Erhürman, eğitimde planlamanın önemini vurguladı.

Fırsat eşitsizliğinin giderilmesi için CTP olarak gerekli ön çalışmaları yaptıklarını ifade eden Erhürman, tam gün eğitim konusunda öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu. Erhürman, özel eğitim merkezlerindeki alt yapının da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Erhürman, öğretmenleri özverili çalışmalarından dolayı da kutladı.

“ÜRETMEKTEN VAZGEÇMEMELİYİZ”

İşletmelerin ziyareti sırasında da konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, üretimin önemine dikkat çekti. Üretmekten ne olursa olsun vazgeçilmemesi gerektiğini ifade eden Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının üreterek var olabileceğini vurguladı.

İçinde bulunulan koşullarda her şeye rağmen ayakta kalabilen ve üretmeye devam eden işletmeleri tebrik eden Erhürman, kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonominin yolunun üretimden geçtiğini ekledi.

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