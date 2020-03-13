Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

CTP daha büyük bir karantina merkezi yapılması çağrısında bulundu

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, Covid-19 salgınına karşı acil olarak daha büyük bir karantina merkezi oluşturulması çağrısında bulundu.

13 Mart 2020 Cuma 16:58
966 Okunma
CTP daha büyük bir karantina merkezi yapılması çağrısında bulundu

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, Covid-19 salgınına karşı acil olarak daha büyük bir karantina merkezi oluşturulması çağrısında bulundu.

CTP’den Covid-19 salgınına karşı tedbirlerle ilgili yapılan açıklamada ayrıca hızlıca envanter çalışması başlatılması gerektiği kaydedildi ve vakaların artmamasının uyarılara uyuma bağlı olduğuna işaret edilerek krizin yönetilmesi için tüm uyarılara eksiksiz uyulması istendi.

Vakaların artmamasının alınacak tedbirlere ve yapılan uyarılara uyumlu davranılmasına bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, devlet kurumlarının şeffaf bir şekilde bilgileri toplumla paylaşması, Sağlık Bakanlığı’nın liderlik üstlenmesinin halkın panik yaşamasını engelleyeceği vurgulandı.

Daha donanımlı bir karantina merkezinin gerektiği kaydedilen açıklamada, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki karantina merkezi ihtiyaca yanıt verememe ihtimali taşımasının ötesinde diğer temel sağlık hizmetlerinin yürütülmesine de engel oluşturabileceğinden hükümetin derhal daha yüksek kapasiteli, yoğun bakım, laboratuvar ve radyoloji bölümlerini içeren başka bir karantina oluşturması elzemdir” denildi.

Gerekli teçhizat ve ihtiyaçların hızlıca alınması gerektiği kaydedilen CTP açıklamasında, Hükümet tarafından alınacak önlemlerin bütçesini ayırması gerektiği de belirtildi.

Virüsü taşıyan hastaların transferlerinin ayrı ambulanslarla yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, sağlık çalışanlarının uyması gereken kuralların kesin şekilde çalışanlara iletilmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

CTP açıklamasında, “Hızlıca sağlık alanında insan iş gücü ve tıbbi teçhizat açısından envanter çalışması yapmalı, ülkenin tüm imkanlarını gerekli olması halinde hazır bulundurmalıdır” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCovid-19SalgınKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan, halka seslendi
Başbakan, halka seslendi
Mustafa Akıncı açıkladı
Mustafa Akıncı açıkladı
Uçağa sağlık ekipleri çağrıldı
Uçağa sağlık ekipleri çağrıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim