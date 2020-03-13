CTP daha büyük bir karantina merkezi yapılması çağrısında bulundu

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, Covid-19 salgınına karşı acil olarak daha büyük bir karantina merkezi oluşturulması çağrısında bulundu.

CTP’den Covid-19 salgınına karşı tedbirlerle ilgili yapılan açıklamada ayrıca hızlıca envanter çalışması başlatılması gerektiği kaydedildi ve vakaların artmamasının uyarılara uyuma bağlı olduğuna işaret edilerek krizin yönetilmesi için tüm uyarılara eksiksiz uyulması istendi.

Vakaların artmamasının alınacak tedbirlere ve yapılan uyarılara uyumlu davranılmasına bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, devlet kurumlarının şeffaf bir şekilde bilgileri toplumla paylaşması, Sağlık Bakanlığı’nın liderlik üstlenmesinin halkın panik yaşamasını engelleyeceği vurgulandı.

Daha donanımlı bir karantina merkezinin gerektiği kaydedilen açıklamada, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki karantina merkezi ihtiyaca yanıt verememe ihtimali taşımasının ötesinde diğer temel sağlık hizmetlerinin yürütülmesine de engel oluşturabileceğinden hükümetin derhal daha yüksek kapasiteli, yoğun bakım, laboratuvar ve radyoloji bölümlerini içeren başka bir karantina oluşturması elzemdir” denildi.

Gerekli teçhizat ve ihtiyaçların hızlıca alınması gerektiği kaydedilen CTP açıklamasında, Hükümet tarafından alınacak önlemlerin bütçesini ayırması gerektiği de belirtildi.

Virüsü taşıyan hastaların transferlerinin ayrı ambulanslarla yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, sağlık çalışanlarının uyması gereken kuralların kesin şekilde çalışanlara iletilmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

CTP açıklamasında, “Hızlıca sağlık alanında insan iş gücü ve tıbbi teçhizat açısından envanter çalışması yapmalı, ülkenin tüm imkanlarını gerekli olması halinde hazır bulundurmalıdır” denildi.