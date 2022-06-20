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CTP'den asgari ücret vergiden muaf tutulsun yasa önerisi

CTP'li vekiller, asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulması amacıyla bir yasa önerisi hazırladı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 20:41
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CTP'den asgari ücret vergiden muaf tutulsun yasa önerisi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri, 'asgari ücretin gelir vergisinden muaf olması' ve 'yürürlükteki asgari ücret kadar miktarın da ücretlerden kesilen gelir vergisinden muaf' olmasına yönelik yasa önerisi hazırladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Önerisi' olarak isimlendirilen yasa önerisinin genel gerekçesi ise şöyle:

“Asgari Ücret; işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olan bir ücrettir. Sadece yılın başındaki asgari ücretin vergiden muaf olması yüksek enflasyonist yapıda, yıl içerisinde yeniden belirlenen asgari ücretin gelir vergisine tabii olması sonucunu doğurmaktadır.  Asgari ücretten vergi alınması, asgari ücretli çalışanların belirlenen asgari ücretin çok daha az altında bir ücret almasına sebep olmakta ve asgari ücretler yasası uyarınca belirlenen asgari ücret amacına hizmet etmemektedir. Gerekçeler ışığında hangi dönem belirlenirse belirlensin, asgari ücretin amacına hizmet etmesi amacı ile belirlendiği her dönem için gelir vergisinden muaf olması amacıyla işbu (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmıştır.”

Yasa önerisi, yarın saat 10.00'da toplanacak olan Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. 

CTP'li vekil Devrim Barçın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "UBP, DP ve YDP'nin asgari ücretliye yönelik düşünceleri umarım bizimle hem fikir olur ve artık yürürlükteki asgari ücret gelir vergisine tabii olmaz.” dedi. 

Son Güncelleme: 20.06.2022 20:44
Anahtar Kelimeler:
CTPAsgari ücretKKTC
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