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CTP'den Devlet Bahçeli'ye tepki

CTP, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yönelik söylemleri nedeniyle MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sert tepki gösterdi.

27 Nisan 2021 Salı 19:10
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CTP'den Devlet Bahçeli'ye tepki

CTP'den yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs Türk halkına ve kurumlarına karşı seviyesiz saldırılarına devam ettiği belirtildi.

"Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu kararı 'Rumların değirmenine su taşıyor' söylemiyle suçlayan Sn. Bahçeli, bugün de Dördüncü Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı’ya saygı sınırlarını ve siyasi etik değerleri aşan bir saldırıda bulunmuştur" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Seçilmiş bir siyasinin görüş ve düşüncelerine katılmayabilir, söylemlerini eleştirebilirsiniz. Ancak bu söylem, eleştiri boyutunu aşıp hakaret noktasına geliyorsa bu durum asla kabul edilemezdir" denildi.

CTP, Bahçeli’yi Kıbrıs Türk halkına, kurumlarına ve siyasilerine karşı saygılı olmaya davet etti.

Anahtar Kelimeler:
CTPMustafa AkıncıDevlet Bahçeli
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