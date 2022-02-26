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CTP'den Okan Dağlı açıklaması!

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Okan Dağlı'nın Türkiye'ye girişinin engellenmesine tepki gösterdi.

26 Şubat 2022 Cumartesi 14:45
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CTP'den Okan Dağlı açıklaması!
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski milletvekili, parti üyemiz, barış aktivisti Dr. Okan Dağlı’nın, dün Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapmak isterken G-82 kodlu “Türkiye’nin aleyhinde faaliyetlerde bulunmak” gerekçesiyle girişinin engellenmesi ne partimizce, ne de Kıbrıs Türk halkı tarafından kabul edilemez. Sırasıyla Ali Bizden, Ahmet Cavit An ve Ali Kişmir’in ardından Okan Dağlı’nın da Türkiye’ye girişinin güvenlik gerekçesi gösterilerek engellendiğini büyük bir tedirginlik içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz. 

Unutulmamalıdır ki, 2004 yılında yapılan Annan Planı referandumunda Kıbrıslı Türklerin yüzde 65 gibi büyük bir çoğunluğu evet demiştir. Bu bağlamdan hareketle, Kıbrıs’ta federal çözümü, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve uluslararası hukukun içinde yer almayı savunmak ve bunun için mücadele etmek suçsa Annan Planı’na evet diyen yüzde 65’lik çoğunluk da suçludur.

Bizden, An ve Kişmir’in de aynı gerekçelerde Türkiye’ye girememesinin ardından yaptığımız tüm açıklamalarda ülkemiz makamlarının bu konuda girişim yapmasını ve neye dayanarak bu listenin hazırlandığını öğrenmeleri taleplerinde bulunmuştuk. Ancak gelinen nokta bize göstermektedir ki; ne Cumhurbaşkanlığı, ne Başbakanlık, ne de Dışişleri Bakanlığı bu konuda girişim yapmamıştır. 

Bu makamlarda bulunanlar, derhal Türkiye Cumhuriyeti makamları ile gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle bu listenin neye göre hazırlandığını, listede hangi Kıbrıslı Türk yurttaşların bulunduğunu bu topluma açıklamak zorundadır!
Her fırsatta Kıbrıslı Türklerin müzakere masasında haklarını savunduğunu iddia eden Ersin Tatar ve ona destek veren UBP zihniyeti, içine düştüğü acizliği bir kenara bırakıp bu konuda üstlerine düşeni yapmaları gerekmektedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak konunun takipçisi olacağımızı bildirir,bizi temsil ettiğini iddia edenleri de halkımızın çıkarlarını savunmaya çağırırız!

Son Güncelleme: 26.02.2022 15:48
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