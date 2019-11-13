CTP-DİSİ görüşmesi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 25 Kasımda Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşme öncesinde başlattığı temaslara bugün DİSİ’ye gerçekleştirdiği ziyaretle devam etti.

Ziyarette Genel Başkan Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP heyetinde, MYK üyeleri Çiçek Göçkün Bayramoğlu, Fikri Toros ve Armağan Candan yer aldı. Erhürman, Berlin’de gerçekleşecek olan toplantının önemini vurgulayarak başladığı konuşmasında, üçlü görüşmeden elde edilebilecek en önemli sonucun beşli görüşmenin kapısının aralanması olduğunun altını çizdi.

Erhürman, bu sonuca ulaşmak için BM Genel Sekreteri Guterres tarafından Crans Montana sonrasında yapılan açıklamalarda belirlenen sonuç odaklı ve ucu açık olmayan yöntem ve sistematiğin, geçmiş yakınlaşmaların ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında defalarca teyit edilen temel parametrelerden biri olan siyasi eşitlik ilkesinin kabul edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

“SİYASİ EŞİTLİK TEYİT EDİLMELİ”

Siyasi eşitliğin, üzerinde uzlaşma olmayan diğer başlıklarla karşılaştırılarak ele alınmasının doğru olmadığına vurgu yapan Erhürman, BM Güvenlik Konseyi kararları ve geçmiş yakınlaşmalar çerçevesinde, dönüşümlü başkanlık, etkili katılım ve federal devletteki kararlarda en az bir olumlu oy ilkesinin teyit edilmesi gereğinin altını çizerek, bunun beşli konferansın kapısının aralanması ve referans şartlarının resmi düzeyde oluşturulabilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.