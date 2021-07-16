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CTP, Erdoğan'ın konuşma yapacağı Meclis toplantısına katılmayacak

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi, 20 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı meclis oturumuna katılmama karar aldı.

16 Temmuz 2021 Cuma 08:05
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CTP, Erdoğan'ın konuşma yapacağı Meclis toplantısına katılmayacak

CTP PM dün saat 20.00 sıralarında Hidden Garden'da toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantı sonrası oy çokluğu ile Erdoğan’ın konuşma yapacağı meclis oturumuna katılmama kararı alındı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin katılmama kararının gerekçelerini yarın detaylı bir şekilde açıklayacağı ifade edildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin söz konusu meclis oturumuna katılmayacağını CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın YENİDÜZEN’e açıkladı.

Öte yandan Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi de Erdoğan'ın konuşma yapacağı Meclis toplantısına katılmama yönünde karar üretmişti.

Son Güncelleme: 16.07.2021 16:52
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