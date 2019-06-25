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CTP eski Genel Sekreterlerinden Naci Talat, 28'inci ölüm yıldönümünde anılacak

CTP eski Genel Sekreterlerinden Naci Talat, ölümünün 28. yıldönümünde anıt mezarı başında anılacak.

25 Haziran 2019 Salı 14:51
CTP eski Genel Sekreterlerinden Naci Talat, 28'inci ölüm yıldönümünde anılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski genel sekreterlerinden Naci Talat ölümünün 28’inci yıldönümü olan yarın saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anılacak. 
1972 ile 1991 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Genel Sekreterliğini yapan Naci Talat 26 Haziran 1991’de, 46 yaşındayken Londra’da hayata veda etti.
Kıbrıs Türk siyasi yaşamına yön veren isimlerden biri olarak kabul edilen Naci Talat, 1963 olayları nedeniyle eğitimine ara vererek, Erenköy’deki mücadeleye destek verdi. 
Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde ve 1983’te KKTC Kurucu Meclislerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin temsilcisi olarak bulunan Talat, 20 Haziran 1976, 28 Haziran 1981, 23 Haziran 1985 tarihli seçimlerde ard arda milletvekili seçildi. 

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