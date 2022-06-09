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CTP, eyleme destek verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yarın Toplumsal Varoluş Platformu tarafından düzenlenecek eyleme destek belirtti.

09 Haziran 2022 Perşembe 21:16
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CTP, eyleme destek verdi
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CTP’den yapılan açıklamada, "Kıbrıslı Türklerin, kademeli bir şekilde yoksullaşmayla karşı karşıya bırakıldığı" savunuldu.

Açıklamada, “Akaryakıt ve elektrik zamlarından tüm temel tüketim maddelerine gelen fahiş fiyat artışları karşısında seyirci kalan gayri meşru hükümetin artık bu halka verebilecek bir şeyi kalmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "ekonomi, üretim, alım gücü ve emekle ilgili yaşamsal sorunlar varken hükümetin temel hak ve özgürlükleri kısıtlayacak yasalar üreterek bu konuda toplumu bir asır geriye götürme çabası içerisine girdiği" iddia edildi.

CTP açıklamasında, partililer ve halka eylemlere katılma çağrısında bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPToplumsal Varoluş PlatformuKKTC
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