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CTP: “Geçişlerin Yeniden Başlatılma Kararını Selamlıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), geçişlerin yeniden başlatılması kararını selamladı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:02
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CTP: “Geçişlerin Yeniden Başlatılma Kararını Selamlıyoruz”

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs pandemisinden dolayı geçen yıl Mart ayından bu yana Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyini birbirine bağlayan geçiş kapılarının 461 gün sonra yeniden açılacağı belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasında karşılıklı ilişkilerin durmasına yol açan geçiş kapılarının, aynı zamanda KKTC’deki esnafta da olumsuz etkilere sebep olduğu kaydedildi.

“Birleşmiş Milletler’in 4 Haziran Cuma günü karşılıklı geçişlerin başlayacağı açıklamasını olumlu bulduğumuzu vurgularız” denilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Geçiş kapılarının açılması insancıl bir konudur ve hayatın her alanını etkileme kapasitesine sahiptir. Sosyal ve kültürel, toplumlar arası güvenin ve yakınlaşmanın sağlanması yanında federal çözüme ulaşma yolunda, oldukça anlamlıdır.”

Alınan kararın selamlandığı açıklamada, bu vesileyle iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümün iki toplum için önemli olduğu vurgulandı.

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:50
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTP
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