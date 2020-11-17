CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ LEFKOŞA İLÇE BAŞKANLIĞINA ÖZSOY SEÇİLDİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi başkanlığına Çağın Nevruz Özsoy getirildi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi dün akşam gerçekleştirdiği 23. Olağan Kongresi’nde yeni yönetimini belirledi. Kongreye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve genç üyeler katıldı.

Kongrede, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz ve Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevine seçilen Çağın Nevruz Özsoy konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Faaliyet Raporu ve Mali Rapor okunup, onaylandı. Organların seçiminin ardından da kongre sona erdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, organlara seçilen yöneticileri kutlayarak başladığı konuşmasındai çok çalışılması gereken bir dönemden geçildiğini ve gençlerin sarı karıncalar gibi çalışacaklarından emin olduğunu ifade etti. Ülkenin birçok sıkıntılarla boğuştuğunu dile getiren Erhürman, gençlerin siyasete aktif katılımının bu dönem her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Doğukan Akdeniz de, yeni dönemde görev alacak Özsoy ve arkadaşlarıyla birlikte geride bıraktıkları seçim döneminde çok güzel işler başardıklarını ve güzel mücadeleler verdiklerini belirtti. Akdeniz, müdahalelerin arttığı ve gençlere daha çok ulaşılması gereken bu dönemde, bu sorumlulukta çalışabilecek kişilerin oldukça sevindirici olduğunu söyledi ve görev alan herkese başarılar diledi.

Kongrede başkanlık görevine seçilen Çağın Nevruz Özsoy da, Lefkoşalı sarı karıncalar olarak her zaman görevlerinin başında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı. Çok kötü dönemlerden geçildiğini ve bunun etkilerinin de hala sürdüğünü dile getiren Özsoy, çirkin yönetimlerden herkesin nasibini aldığını belirtti. Ekip ruhunu hiçbir zaman kaybetmeden çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Özsoy, destek belirtenlere teşekkür etti.