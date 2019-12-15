CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi başkanı Ali Çakmak oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi başkanlığına Ali Çakmak getirildi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi dün akşam gerçekleştirdiği 22. Olağan Kongresi ile yeni yönetimini belirledi, başkanlık görevini sürdüren Öykü Akcan görevi Ali Çakmak’a devretti.

Kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve genç üyeler katıldı.

Konuşmalarda yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine dikkat çekilirken, Kıbrıs Türk halkının bir kez daha çok önemli bir eşikte olduğu vurgulandı.

ERHÜRMAN

Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasında, hükümeti yönetenlerin ne yaptıklarını bilmez durumda olduğunu söyledi.

Erhürman, “Bir tarafta imar planı, bir tarafta protokol var. Ekonomi nereye gidiyor farkında değiller, açıkçası umurlarında da değil” dedi.

Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri de aktaran Erhürman, böylesi bir dönemde görev alacak arkadaşlarına çok büyük sorumluluk düşeceğini, Kıbrıs Türk halkının varlığını, kültürünü, kimliğini geleceğe taşıma ihtiyacının arttığını, çözümün, barışın acil olduğu bu günlerde CTP’lilerin sokakta olması gerektiğini vurguladı.

Erhürman, “Kol kola girip birlikte yürüyeceğiz. Tek gailemiz halkımız ve çocuklarımızın geleceği. Barışı da çözümü de birlikte yapacağız ve onu sürdürebilir kılmak da yine bizim görevimiz olacak” dedi.

AKDENİZ

Gençlik Örgütü Genel Başkanı Doğukan Akdeniz da yaptığı konuşmada, gençlerin sokakta olması gerektiğini vurguladı.

Halka giderek olanları anlatmanın böylesi bir dönemde tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade eden Akdeniz, şöyle konuştu:

“Bizim için önemli olan sadece burada siyaset konuşmak değil sokakta olup gailemizi anlatmaktır. Bizim için önemli olan sıfatlarımız değil, halkımızın özne olmasıdır. Zorlu bir dönem bizi bekliyor. Gençlerin geleceğini, bu ülkenin geleceğini karartmalarına, Kıbrıs Türk halkını eski karanlık günlere döndürmelerine izin vermeyeceğiz. Kıbrıs’ta barışı, çözümü engellemelerine, ayrılık politikalarını uygulamalarına, küçücük adamızı bölmelerine izin vermeyeceğiz. Kurtuluşumuz oradadır. Kıbrıs Türk halkı dünyadaki onurlu yerini en kısa sürede almalı, ülkesi Kıbrıs’ın birleşmesi için dünyaya bir kez daha barıştan yana olduğunu göstermelidir.”

AKCAN

Öykü Akcan da konuşmasında hükümet icraatlarının ülkeyi kaosa sürüklediğini, kimsenin önünü göremediğini ve gençler olarak endişeli olduklarını ifade etti.

Akcan böylesi bir ortamda erken seçimin yaklaştığını ifade etmenin yanlış olmayacağını belirterek, “Önümüzde belki de iki önemli seçim var. Gençler barış ve çözüm istiyor, adil bir yönetim istiyor, ne yaptığını bilen, vizyonu olan yöneticiler istiyor” dedi.

ÇAKMAK

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı seçilen Ali Çakmak ise yaptığı konuşmada, kongrenin, bölgenin ve ülkenin önemli gelişmelere sancılı olduğu bir dönemde toplandığını belirtti.

Çakmak, Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmandığı bir dönemde, Berlin'de toplanan 3'lü zirve sonunda Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmelerde aklın yolunun Birleşik Federal Kıbrıs olduğunun tekrar teyit edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

“Ancak bu yeterli değildir” diyen Çakmak, gençlerin ve ülkenin geleceği olan çözümün kendiliğinden gerçekleşmesini beklemeyip süreci sürüklemeleri gerektiğini bunu da ancak halkını yanına alan CTP’nin yapabileceğini kaydetti.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ

Ali Çakmak’ın başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:

“Çağın Özsoy, Dilan Aşan, Doğucan Akdeniz, Eser Öktem, Hakan Arda Akpınar, Hasan Topuz, Kaan Samiöz, Mustafa Hafızoğlu, Onur Akdeniz.”