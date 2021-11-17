CTP Gençlik Örgütü'nden Tatar'a harcama uyarısı

CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ’NDEN TATAR’A UYARI

Sayın Ersin Tatar,

Ülkemizin içinde bulunduğu durum hepimizin yüreğini acıtmaktadır. Peşi sıra sorunlar gündemdeyken bizlerin sessiz kalması mümkün değildir.

Gün geçtikçe artan döviz karşısında Türk Lirası değer kaybetmekte ve temel tüketim maddeleri üzerindeki zamlar hız kesmeden devam etmektedir. Birçok gencimiz gelecek kaygısı nedeniyle göç etme eğiliminde ve yurtlarını artık evleri olarak görememektedir.

Nüfusun büyük bir bölümü açlık sınırının altında yaşamlarına devam etmeye çalışmaktadır. Buna bağlı olarak insanlar evlerine ekmek götürememekte ve çocukları aç uyumaktadır.

Salgın yönetimindeki düzensizlik eğitimdeki fırsat eşitsizliğini daha da derinleştirmiştir. Kamu okullarına kayıtlı 10 bine yakın çocuk yarım eğitim almaktadır. Birçok çocuk bir yıl boyunca eğitimden uzak kalmıştır.

Vaka sayılarının rekor üzerine rekor kırdığı bu günlerde hem toplum sağlığımız hem de sağlık sistemimiz ciddi tehlike altındadır. Salgın nedeni ile değişen gündem diğer toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını engellemekte ve salgın dışında kalan hastalıkların geri plana atılmasına neden olmakta dolayısıyla tedaviler aksamaktadır.

Ülkemiz böyle bir süreçten geçerken, 14 Milyon Lira ve oluşacak diğer giderler ülkemizin öncelikli sorunlarında kullanılmalıdır.

Yürütmenin başında bulunan sizlerin önceliğinin saray ve külliye yapmak olmadığını hatırlatmak isteriz. Bu ısrarınızda devam etmeniz toplum dinamiklerini germeye devam edecek ve topluma geri dönülemez zararlar verecektir.

Tüm bunlar ışığında gereksiz harcamalarınız konusundaki ısrarınızdan vazgeçmen iz konusunda sizi uyarıyor, aksi taktirde bizler geleceğini çaldığınız gençler olarak yurdumuza sahip çıkacağımızı ve sizi durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı açıkça sizlere ve kamuoyuna bildiriyoruz.

CTP Gençlik Örgütü