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CTP Gençlik Örgütü'nden 'Vicdani Ret' Açıklaması

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, vicdani retti savunanların yanında olduklarını açıkladı

22 Aralık 2018 Cumartesi 13:19
CTP Gençlik Örgütü'nden 'Vicdani Ret' Açıklaması

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, vicdani retti savunanların yanında olduklarını ve savaş karşıtı bireylerin yargılanması hususunda tedirgin olduklarını duyurdu. CTP Gençlik Örgütü'nden yapılan açıklamada , Vicdani Ret Hakkı’nın uygulanabilir hale getirilmesinin talepçisi ve takipçisi olacakları belirtildi.

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CTP Gençlik Örgütü'nün vicdani retle ilgili öaçıklaması açıklanası:

"Kurulduğu tarihten itibaren, demokrasi, özgürlük ve eşitlik ilkelerini benimseyen ve bu bağlamda bugüne kadar mücadele vermiş olan örgütün bireyleri ve gençleri olan bizler, son günlerde gündeme gelen savaş karşıtı bireylerin yargılanmaları hususunda tepkili ve tedirgin olduğumuzu belirtmek isteriz. 
Hak ve özgürlüklerin demokratik toplumların temelini oluşturduğuna inanan biz CTP Gençlik Örgütü, vicdani ret hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin öngördüğü şekilde yasalaşarak, buna bağlı mekanizmaların kurulması gerektiğine inanmaktayız. Hiç kimsenin politik veya dini görüşünden ötürü aleyhine dava getirilmediği veya hapse girme tehdidiyle karşı karşıya kalmadığı bir gelecek öngörmekteyiz. Bu bağlamda savaş karşıtı bireylerin zorla silah altına alınmaları veya askeri hizmette bulunmalarını sağlamak kabul edilebilir bir anlayış değildir. 
Savaşa ve şiddete karşı barış ve uzlaşı kültürünün önemini vurgular, savaş karşıtı bireylerle aynı safta olduğumuzu belirtiriz. 
Bu duygu ve düşüncelerle hükümetimizin programında yer alan Vicdani Ret Hakkı’nın uygulanabilir hale getirilmesinin talepçisi ve takipçisiyiz."

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Anahtar Kelimeler:
CTPCTP Gençlik ÖrgütüVicdani RetAçıklamaHaberGündemKıbrıs
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