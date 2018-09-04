CTP Gençlik Örgütü ve EDON gençleri Larnaka kampında buluştu

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 gün boyunca Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler birbirleriyle tanışma ve çeşitli paneller ile ortak faaliyetlere katılma fırsatı buldu.

Program çerçevesinde, Niyazi Kızılyürek ve Tumazos Çelebis, “Kıbrıs Sorunu’ndaki gelişmeler- Kıbrıs Sorunu’nun çözümü olarak federal çözümü desteklemenin önemi” konulu panelde konuşmacı olarak yer alırken, Doğuş Derya ve Skevi Kukuma, “Kıbrıs’ın kadınları – Savaş ve çatışmanın kurbanları” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Yaşar Ersoy ise “Tiyatronun sınır ihlali” kitabıyla ilgili panelde gençlerle bir araya geldi.

ÇÖZÜMÜN GEREKLİLİĞİ VURGULANDI

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler ve EDON Genel Sekreteri Hristos Hristofyas da yaptıkları konuşmalarda, Kıbrıs sorununun siyasal eşitliğe dayalı, iki kesimli, iki toplumlu, tek uluslararası egemenliğe dayalı bir federasyon şeklinde çözülmesinin önemine vurgu yaparak çözümün gerekliliğinin altını çizdi.

Ortak yaşamı ortak paydada buluşturmak amacıyla oluşturulan ve üçüncü yılına giren Reunite_Cy programı, kamp versiyonları haricinde değişim programlarıyla da Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin buluşmasına olanak sağlamaya devam ediyor.