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CTP Genel Başkanı Erhürman, akaryakıt konusunda yaşanılanları eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, akaryakıt konusunda yaşanılanları eleştirdi

05 Aralık 2021 Pazar 12:37
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CTP Genel Başkanı Erhürman, akaryakıt konusunda yaşanılanları eleştirdi
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CTP Başkanı Tufan Erhürman akaryakıt yokluğu ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun Rumlara akaryakıt verilmemesi çağrısını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman "Bir tuhaf yönetmeme, yönetememe, neye yetkisi olup neye olmadığını bilmeme hali!!" diyerek şunları söyledi:

"1. Memleket günlerce akaryakıtsız bırakıldı.

2. Başbakan Sn. Sucuoğlu akaryakıt istasyonlarına Kıbrıslı Rumlara akaryakıt vermeme "çağrısı"nda bulundu.

3. Başbakan Yardımcısı Sn. Ataoğlu "yasaklayıcı uygulamayı" kabul etmesinin mümkün olmadığını ama Başbakan ve Ekonomi Bakanına ulaşamadığını söyledi.

4. Başbakan Sucuoğlu devam etti ve "kuzeye yakıt deposu boş geçip, dolu dönenlere ceza verilmesi için talimat verdim" dedi. Hangi yasal yetkiyi kullandı? Hangi yasaya aykırılıktan, hangi cezanın kesilmesini istedi?"

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