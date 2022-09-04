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CTP Genel Başkanı yeniden Tufan Erhürman

04 Eylül 2022 Pazar 14:31
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CTP Genel Başkanı yeniden Tufan Erhürman


Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 28’inci Olağan Kurultayı’nda tek başkan adayı olan Tufan Erhürman, oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Parti Meclisi adayları da üyeye tanıtılırken, Yüksek Disiplin Kurulu’na seçilen isimler de belli oldu. Yüksek Disiplin Kurulu, şu isimlerden oluştu: Ezer Özsoy, Fatma Ekonoğlu, Halil Onbaşı, İlker Işınsu, Sibel Sorakın. Üçüncü kez CTP Genel Başkanlığı’na seçilen Tufan Erhürman, gösterilen güven ve destek için teşekkür etti. Genel Başkan Tufan Erhürman’ın konuşmasının ardından Parti Meclisi seçimine geçildi, oy verme işlemi başladı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman şu ifadeleri kullandı: “Gösterdiğiniz güven ve destek için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bilmenizi istiyorum ki; genel başkan falan değil, her bir CTP’li gibi, ‘sarı karınca’ olarak çalışmaya devam edeceğim. Hepinizi yürekten selamlıyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPTufan Erhürman
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