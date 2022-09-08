CTP, “Girne’de Yeni Vizyon” İçin Yola Çıktı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti dün Girne Çarşamba Pazarı’nı ziyaret etti, esnafın sorunlarını dinledi.

Ziyarette CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul’un yanı sıra, milletvekilleri ve partililer de hazır bulundu.

Esnafın sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini paylaştı.

Girne ile ilgili projelerini halk ve esnafla paylaşan CTP adayı Murat Şenkul’a Girneliler yoğun ilgi gösterdi. CTP heyeti ayrıca, Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi’ni de ziyaret etti.

Hem sokakta hem Meclis’te mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomik ve demokratik fukaralaşmaya son vereceklerini vurguladı.

Tufan Erhürman, Girne’nin yeni vizyon ve projelere ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti ve adayları Murat Şenkul’a güvendiklerini ifade etti.