Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Sahte para zanlılarına 3 gün tutukluluk!
Sahte para zanlılarına 3 gün...
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Eski kız arkadaşını darp etti!
Eski kız arkadaşını darp etti!
banner107

CTP, Girne’de Zeytin Festivali’ne katıldı

09 Ekim 2022 Pazar 15:53
46 Okunma
CTP, Girne’de Zeytin Festivali’ne katıldı



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, geçtiğimiz akşam 21’incisi düzenlenen Zeytin Festivali’ne katıldı. Heyette CTP adına Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne bölge milletvekilleri, Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul ve sayıda partili yer aldı. Üretim yapılan stantları gezip alış veriş yapan CTP heyeti, festivale katılan halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Girne özelinde yaşanan sorunları CTP heyeti ve Belediye Başkan adayı Murat Şenkul’la paylaşma fırsatı yakalayan yurttaşlar, Girne Belediyesi’nde değişimin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: "Hademelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
Erhürman: "Hademelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
Dikkat elektrik kesintisi...
Dikkat elektrik kesintisi...
Lefkoşa’da yarın üç eylem yapılacak
Lefkoşa’da yarın üç eylem yapılacak










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim