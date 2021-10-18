Künye
Kıbrıs 27
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Otostop çeken kadına tecavüz...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Uyuşturucu ile yakayı ele verdi
Uyuşturucu ile yakayı ele verdi
Bulduğu 6200TL'yi çaldı!
Bulduğu 6200TL'yi çaldı!
Sahte dolarla yakalandı
Sahte dolarla yakalandı
banner107

CTP görevlendirirse LTB'nin Başkan adayı olacak!

Kutlay Erk, parti içi kulislere yansıyan "LTB Başkanlığı için aday adaylığı" konusunda "benim talebim yok ancak partimiz görevlendirirse görevden kaçmam" dedi. Erk, "LTB'nin amiral gemisi" olduğunu 2002 kampanyalarında dillendiren ilk kişi olduğunu da hatırlattı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 14:01
406 Okunma
CTP görevlendirirse LTB'nin Başkan adayı olacak!
banner108

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) içinde gözler "amiral gemisini geri alacağını" açıklayan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkan adayında... 

LTB'nin 2002-2006 yılları arasında başkanlığını yapan Kutlay Erk, parti içi kulislere yansıyan "LTB Başkanlığı için aday adaylığı" konusunda "benim talebim yok ancak partimiz görevlendirirse görevden kaçmam" dedi.

Kutlay Erk, "LTB'nin amiral gemisi" olduğunu 2002 kampanyalarında dillendiren ilk kişi olduğunu da hatırlattı. 

Erk, CTP'nin Lefkoşa'yı muhakkak geri alması gerektiğini, bunda hiçbir tereddüt olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak : VATAN MEHMET - Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n396946-kutlat-erk-ctp-gorevlendirirse-ltbnin-baskan-adayi-olacak

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otostop çeken kadına tecavüz...
Otostop çeken kadına tecavüz...
"UBP'liler Aklı Selimle Karar Vermelidir"
"UBP'liler Aklı Selimle Karar Vermelidir"
Yaz saati uygulaması sona eriyor
Yaz saati uygulaması sona eriyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim