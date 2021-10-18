CTP görevlendirirse LTB'nin Başkan adayı olacak!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) içinde gözler "amiral gemisini geri alacağını" açıklayan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkan adayında...

LTB'nin 2002-2006 yılları arasında başkanlığını yapan Kutlay Erk, parti içi kulislere yansıyan "LTB Başkanlığı için aday adaylığı" konusunda "benim talebim yok ancak partimiz görevlendirirse görevden kaçmam" dedi.

Kutlay Erk, "LTB'nin amiral gemisi" olduğunu 2002 kampanyalarında dillendiren ilk kişi olduğunu da hatırlattı.

Erk, CTP'nin Lefkoşa'yı muhakkak geri alması gerektiğini, bunda hiçbir tereddüt olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak : VATAN MEHMET - Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n396946-kutlat-erk-ctp-gorevlendirirse-ltbnin-baskan-adayi-olacak