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CTP, Hasan Ulaş Altıok'un partiden ihraç edilmesi için girişim başlattı

CTP Mağusa İlçe Başkanlığı, bir süre önce partiye katılan ve PM, MYK üyeliği yanında milletvekili adayı da olan Hasan Ulaş Altıok'un partiden ihraç edilmesi için girişim başlattı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 10:40
CTP, Hasan Ulaş Altıok'un partiden ihraç edilmesi için girişim başlattı
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Altıok'un "partililere hakaret ettiği" ve "parti politikalarına uymadığı" gerekçesi ile atılan adım, Mağusa İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı tarafından da desteklendi. Bilindiği gibi, akademisyten Altıok, MYK üyeliğine de seçilmiş, ilk toplantıda istifa etmişti. Sonrasında özellikle enerji alanında Bakan Özdil Nami başta olmak üzere hükümeti hedef alan açıklamaları ile dikkat çeken Altıok, ilçe yönetiminin de sabrını taşırdı.

Yaklaşık üç hafta önce genel merkeze dilekçe ile başvuran Mağusa İlçe Yönetimi, kesin ihraç talebini iletti. Genel merkezin bu konuda alacağı karar beklenirken, Mağusa İlçesi, Altıok ile ilişkilerini kesti.

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Anahtar Kelimeler:
CTPHasan Ulaş Altıok
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:) 2019-04-24 13:18:32

atin gitsin, ates olsa dustugu yeri yakmaz :)

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Kibris 2019-04-24 16:59:29

Pardon!!!!yani parti politikaniz mi var?

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