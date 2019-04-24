Yaklaşık üç hafta önce genel merkeze dilekçe ile başvuran Mağusa İlçe Yönetimi, kesin ihraç talebini iletti. Genel merkezin bu konuda alacağı karar beklenirken, Mağusa İlçesi, Altıok ile ilişkilerini kesti.
CTP, Hasan Ulaş Altıok'un partiden ihraç edilmesi için girişim başlattı
CTP Mağusa İlçe Başkanlığı, bir süre önce partiye katılan ve PM, MYK üyeliği yanında milletvekili adayı da olan Hasan Ulaş Altıok'un partiden ihraç edilmesi için girişim başlattı.
24 Nisan 2019 Çarşamba 10:40
atin gitsin, ates olsa dustugu yeri yakmaz :)
Pardon!!!!yani parti politikaniz mi var?