CTP: “Hellimin Tescili, Tarım Ve Yerli Üretim İçin Büyük Bir Fırsat”

Konuyla ilgili CTP’den yapılan yazılı açıklamada, bu tescil bağlamında, hellim üretiminde kullanılacak sütün elde edildiği hayvanların yerelliği ve sağlığı konusunun önemine işaret edildi.

Hellimin Kıbrıs'a özgü bir niş ürün olarak coğrafi tescilinin AB Komisyonu tarafından oy birliği ile karara bağlanmış olması, son derece önemli ve sevindirici bir gelişme olarak tanımlandığı açıklamada 2007 yılından başlayan sürecin, önce KKTC’de, ardından Türkiye'de ve son olarak da 500 milyonluk satın alma kabiliyeti çok yüksek bir pazar olan Avrupa Birliği'nde olumlu sonuçlanmasının, Kıbrıslı Türk tarım kesimi ve sanayii için çok büyük bir fırsat olduğu dile getirildi.

“2. Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat'ın öncülüğünde, CTP'nin büyük ortak olduğu hükümetle, başta Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve AB Koordinasyon Merkezi işbirliğinde ilerletilen bu kolektif çalışma, özellikle partimize mensup milletvekillerinin meclisimizi temsilen gittikleri Avrupa Birliği Parlamentosu'nda ve diğer kurumlarında muhataplarıyla gerçekleştirdikleri tüm temaslarında konuyu ısrar ve hassasiyetle takip etmelerinin sonucu olarak başarıyla sonuçlandırılmıştır” şeklinde süren açıklamada gelinen aşamanın, bir sonuç olmadığı, bir başlangıç olduğu belirtildi.

Şimdi hellimin, artık tam da olması gerektiği gibi, gereken tüm sağlık ve hijyen koşullarına uygun olarak üretilmek zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, bunun da üretimde kullanılacak sütün elde edildiği hayvanların yerelliğini ve sağlıklı olmasını gerektirdiğine işaret edildi.

Kullanılacak küçükbaş ve büyükbaş süt oranının tescil koşullarına uygunluğunun belli bir vadede zorunlu kılındığı belirtilen açıklamada “Artık hellim Kıbrıs'tan başka bir yerde üretilemeyecek. Bu önemli bir adımdır. Ama yeterli küçükbaş sütünü üretebilmek, Yeşil Hat üzerinden ihracatta sorun yaşamamak ve başka ülkelerde üretilen ve uyduruk adlarla satışı yapılan ürünlerle rekabet edebilmek için daha yapacak çok iş var. Şimdi, hellimi gerçek anlamda sahiplenme, planlama ve strateji geliştirme zamanıdır” denildi.

Açıklamada bu önemli gelişmenin yaşanmasına katkısı olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi.