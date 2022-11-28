CTP heyeti, 26’ncı Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı

CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, 26. Sosyalist Enternasyonal Kongresi'nin İspanya’nın başkenti Madrid’de yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, dünyanın en büyük örgütü olarak kabul edilen Sosyalist Enternasyonalde “Yaklaşan Sosyalizm” sloganı öne çıktı.

Kongrede eski Başkan Yorgos Papandreu’nun yerine, başkanlığa İspanya Sosyalist Partisi Başkanı, İspanya Başbakanı Pedro Sanches oy birliği ile seçilirken, Benedicta Lasi de Genel Sekreterlik görevine seçildi. Lasi aynı zamanda, Sosyalist Enternasyonalin ilk kadın ve ilk Afrika kıtasından seçilen sosyalist Genel Sekreteri oldu. Eski Genel Sekreter Lois Ayala ise Sosyalist Enternasyonalde farklı bir görev sürdürecek.

CTP, tam üye olduğu Enternasyonale Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış İlişkiler sekreteri Fikri Toros’tan oluşan heyetle katıldı.

Dünya genelinde 133 siyasi partiden oluşan kongre, 3 gün sürdü. Eski Başkan Papandreu ve Yeni Başkan Pedro Sanches ile görüşmeler yapan CTP heyeti, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Kıbrıs sorunu üzerinde durdu. CTP’nin genel kurula sunduğu karar tasarısı, oy birliği ile geçti.

-Akansoy: “Doğu Akdeniz’deki gerilim ancak federal çözümle son bulabilecek”

Sosyalist Enternasyonal’in 26’ncı Kongresi’ne katılarak konuşma yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs sorununun çözümünün, iki toplumun karşılıklı kabul edebileceği bir çözüm modeli ile mümkün olabileceğini söyledi.

Bu çözüm modelinin de uluslararası camianın çok net bir şekilde karar altına aldığı gibi Federasyon modeli olduğunun altını çizen Akansoy, “CTP, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitlik temelinde bir çözüm için mücadele etmektedir. Bu model adada yaşayan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların ortak, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yaşam amacına karşılık gelmektedir.” dedi.

Bugün içinde bulunulan şartların, gerilim ve kaosun habercisi olduğunu kaydeden Akansoy, Doğu Akdeniz’deki egemenlik kavgası yanında doğal gaz paylaşımı ile ilgili senaryoların ne yazık ki gerilimi ve yeni krizleri çağırmakta olduğuna değindi.

Akansoy, bunun önüne geçmek için, Kıbrıs sorununun çözümünün kaçınılmaz olduğunu, bu sorun çözülmedikçe Doğu Akdeniz’de gerilimin azalmayacağını ifade etti.

Akansoy, “Sosyalist Enternasyonalin bu bağlamda tüm tarafların kazançlı çıkacağı, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde Federasyon modeline olan mücadelemizi desteklemenizi, Kıbrıslı Türkler ile dayanışmanızı artırmanızı bekleriz.” şeklinde konuştu.

CTP’nin önerisi çerçevesinde Sosyalist Enternasyonal’de oy birliği ile alınan karar şu şekilde:

“Sosyalist Enternasyonal, Kıbrıs sorununun federal çözümü için verilen mücadeleye cesaretle destek verdiğini ifade eder. Sosyalist Enternasyonal, emperyal güçlerin adada daha fazla silahlanmaya ve gerilimi tırmandırmaya yönelik tüm girişimlerini kınar. Sosyalist Enternasyonal, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderleri BM himayelerinde yürütülen resmi müzakereleri acilen yeniden başlatmaya çağırır. Müzakereler sonuç odaklı, zaman çerçeveli ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve parametreleri ile tam uyumlu olarak, iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyonu hedeflemelidir. Kıbrıs barış inşa sürecinin 2017'den bu yana çıkmazda kalmasından duyduğumuz derin endişeyi ifade eder, daha fazla geç kalmadan Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz'de barış, işbirliği ve refahın örneği haline gelmesini dileriz.”