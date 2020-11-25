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CTP heyeti bugün DP ve YDP ile bir araya gelecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün DP ve YDP’yi ziyaret edecek.

25 Kasım 2020 Çarşamba 08:44
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CTP heyeti bugün DP ve YDP ile bir araya gelecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyet ile birlikte hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün önce saat 11.00’de Demokrat Parti’yi (DP) ardından da saat 13.00’te Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret edecek.

CTP heyeti dün de UBP, TDP ve HP’yi ziyaret etmiş, genel anlamda ‘geniş tabanlı’ hükümete yeşil ışık yakıldığı gözlenmişti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın daha önceden de belirttiği üzere ‘erken seçim hükümeti’ konusunda da TDP ziyaretinde fikir birliğine varılmıştı.

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