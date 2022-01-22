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CTP Heyeti Dikmen’de Düzenlenen Yürüyüşe Katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları bu sabah Girne İlçesi tarafından Dikmen’de düzenlenen yürüyüşe katıldı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 16:07
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CTP Heyeti Dikmen’de Düzenlenen Yürüyüşe Katıldı
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CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin de yer aldığı organizasyonda hem bölge halkını hem de esnafı ziyaret eden Erhürman, CTP’nin projelerini Dikmenlilerle paylaştı. 
Açıklamaya göre, "CTP adaylarına büyük ilgi ve sevgi gösteren Dikmenliler, toplumun gailesini çekmeyenlerin yarın gideceğini ve CTP’nin geleceğini" söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPTufan Erhürman
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