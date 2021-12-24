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CTP heyeti Mağusa’da açık pazarı gezerek yurttaş ve esnafın sorunlarını dinledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Mağusa’da açık pazarı gezerek yurttaş ve esnafın sorunlarını dinledi.

24 Aralık 2021 Cuma 18:52
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CTP heyeti Mağusa’da açık pazarı gezerek yurttaş ve esnafın sorunlarını dinledi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Mağusa’da açık pazarı gezerek yurttaş ve esnafın sorunlarını dinledi. 
CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman’a açık pazar gezisinde milletvekili adayları da eşlik etti. 
Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize vurgu yaparken, 23 Ocak’ta göreve geleceklerini ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modeliyle esnafı destekleyeceklerini belirtti. 
CTP’nin ekonomik vizyonuna destek veren Mağusalı esnaf ve yurttaşlar ise, ülkeyi bu ekonomik darboğazdan CTP’nin ekonomik formüllerinin kurtaracağını belirtti. 

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