Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Mültecilerin firar etmesine yardımcı oldu
Mültecilerin firar etmesine yardımcı oldu
Para vermeyince adam yaraladılar
Para vermeyince adam yaraladılar
Hırsızlar yakayı ele verdi
Hırsızlar yakayı ele verdi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
150 Tl için cezaevini boyladı
150 Tl için cezaevini boyladı

CTP heyeti Pile’yi ziyaret etti

CTP MYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Pile’yi ziyaret etti.

03 Eylül 2020 Perşembe 11:33
527 Okunma
CTP heyeti Pile’yi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) MYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyet, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde karma köy Pile’yi ziyaret etti. Pile Muhtarı Veysal Güden’in de hazır bulunduğu ziyarette özellikle pandemi süreci ve köyün yaşadığı sıkıntılar konuşuldu.

Pile halkının yaşadığı sıkıntıları köy halkından dinleyen CTP heyeti adına bir konuşma yapan CTP Milletvekili ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Pile’nin geçmişinden bugüne birçok sorunu ve sıkıntısı olduğunu söyledi.

ULUÇAY: “PİLE BİR ARADA YAŞAMANIN ÖRNEĞİ BİR KÖY”

Uluçay konuşmasında, Pile’de iki toplumun bir arada yaşamasının Kıbrıs’ta çözümün güzel bir örneği olduğunu vurguladı. Pile’nin geçmişten bugüne kadar birçok sıkıntısı olduğunu da söyleyen Uluçay, “Bu sıkıntılara bir çözüm bulunamadı. Ancak pandemi döneminde yaşananlar, gerçekten içler acısı bir durumdu. Hiçbir gerekçe Pile’deki halkın kuzey ile bağını kesmek için geçerli bir neden olarak görülemez” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YIL ÇOK KRİTİK”

Sağlığın çok önemli olduğunu ve herkesin dikkat etmesi gerektiği bir süreçten geçtiğimizi söyleyen Uluçay, böylesi bir dönemde kuzey ile bağı kesilmeye çalışılan Pile halkının ortaya koyduğu tepkiyi anlayışla karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili de konuşan Uluçay, önümüzdeki beş yılın hem iç, hem dış politikada çok önemli olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastası pozitif, vekil doktor ev karantinasında
Hastası pozitif, vekil doktor ev karantinasında
TARIM BAKANLIĞI SALAMİS KAMPING TESİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
TARIM BAKANLIĞI SALAMİS KAMPING TESİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Girne Belediyesi’nin 80 personeline Covid-19 testi yapıldı
Girne Belediyesi’nin 80 personeline Covid-19 testi yapıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim