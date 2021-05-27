Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu davası
Uyuşturucu davası
40 gün cezaevine gönderildi
40 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak...
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı

CTP Heyeti, TBMM KKTC Dostluk Grubu’nu Kabul Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, adada temaslarda bulunan TBMM KKTC Dostluk Grubu heyetini 

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:17
14 Okunma
CTP Heyeti, TBMM KKTC Dostluk Grubu’nu Kabul Etti

CTP’den verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Genel Başkan Tufan Erhürman’a, Girne milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu MYK Üyesi Fikri Toros ile Lefke milletvekili Salahi Şahiner eşlik etti. 
TBMM heyeti adına ziyarette TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş yer aldı. 
ERHÜRMAN: “BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ ANLAYABİLMEMİZ İÇİN BU TEMASLAR ÖNEMLİ”
Kabulde konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, kendi Başbakanlığı döneminde de TBMM Dostluk Grubu’yla çok yakın çalışma fırsatı bulduğunu hatırlattı. 
Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkının birbirini çok daha yakından tanıması gereken bir dönemden geçildiğini ifade eden Erhürman, bu grubun diğer dostluk gruplarından daha önemli olduğunu kaydetti.
Karşılıklı diyaloğun önemine işaret eden Erhürman, iki halkın zaman zaman birbirini anlamakta güçlük çekmesine rağmen bu dostluk gruplarının sorunları gidermede önemli rol oynadığını dile getirdi. 
Dostluk grubu içerisinde muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin de olmasını önemli bulduğunu belirten Erhürman, “Sadece iktidardakilerle temas kurmak yeterli olmayabiliyor. Kıbrıs Türk halkının neyi düşündüğünü, neyi yaptığını, hangi tezleri neden ortaya koyduğunu TC’nin tüm milletvekillerinin yakından bilmesi, anlaması, aynı fikirde olmasak da zaman zaman birbirimizi anlayabilmemiz son derece önemlidir” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Alevi Kültür Merkezi Heyetiyle Görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, Alevi Kültür Merkezi Heyetiyle Görüştü
Çevre Koruma Dairesi’nin Temizlik Etkinlikleri Devam Ediyor
Çevre Koruma Dairesi’nin Temizlik Etkinlikleri Devam Ediyor
Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan açıklama
Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim