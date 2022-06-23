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CTP heyeti, yangın bölgesinde!

CTP heyeti, yangından etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

23 Haziran 2022 Perşembe 16:02
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CTP heyeti, yangın bölgesinde!
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekilleri, yangından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlk olarak İskele’ye giden CTP heyeti, dün akşam yangın tehlikesinden dolayı tahliye edilen Ardahan ve Mersinlik köylerine gitti.

Erhürman ve beraberindeki milletvekilleri yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi alırken, yangından etkilenen bölge halkı için neler yapılabileceği hakkında görüş alış verişinde bulundu. Yangında büyük bir alanın küle döndüğünü ifade eden Genel Başkan Tufan Erhürman, görüntülerin üzüntü verici olduğunu dile getirdi ve tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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