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CTP, HP, TDP ve DP yetkilileri bugün 2. görüşmelerinde...

Genel başkanların, dün, koalisyon kurma gündemiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün dört partinin temsilcileri CTP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:17
CTP, HP, TDP ve DP yetkilileri bugün 2. görüşmelerinde...
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İbrahim Diran

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) genel başkanlarının, dün, koalisyon kurma gündemiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün dört partinin temsilcileri CTP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Toplantıya CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, TDP adına Milletvekili Zeki Çeler ve DP Genel Sekreteri Afet Özcafer beraberlerinde ikişer parti yetkilisiyle katıldı.  

Toplantıya ev sahipliği yapan CTP’nin Genel Sekreteri Sorakın görüşme öncesinde basına yaptığı açıklamada, koalisyon için oluşturulan komitelerin çalışmalarını sürdürdüğünü, partiler arası görüşmelerin bir iki gün içerisinde netleşmesini beklediklerini söyledi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, CTP Genel Merkezi önünde toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, koalisyon görüşmelerinde hedeflerinin, toplumda yok olan güveni restore edecek bir oluşum yaratmak olduğunu, bunu yaratacak protokol üzerinde görüşeceklerini ifade etti.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris’in koalisyon görüşmelerine katılmama kararı ile ilgili sorulan soruya karşılık ise Çeler, bunun İdris’in kararı olduğunu, istifa söz konusu olmadığını, konunun TDP’de değerlendirileceğini belirtti.

Koalisyon için bir araya gelen dört parti, 7 Ocak’ta yer alan erken seçimin ardından Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon görüşmeleri yapmayacağını açıklamıştı. Seçimde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP, 3, DP 3, YDP de iki milletvekili çıkarmıştı. Bugün ikinci kez bir araya gelen dört partinin koalisyonu halinde hükümet 27 milletvekili ile kurulacak.

Cumhuriyet Meclisi’nde 22 Ocak Pazartesi yer alacak yemin törenin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle ayrı ayrı görüşerek, hükümet kurma görevini vermesi bekleniyor.

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