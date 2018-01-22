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CTP, HP, TDP ve DP’nin başkanları bir araya geldi

CTP, HP, TDP ve DP’nin Genel Başkanları, yeniden bir araya geldi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:36
CTP, HP, TDP ve DP’nin başkanları bir araya geldi
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Koalisyon hükümeti oluşturma için görüşmeler yapan CTP, HP, TDP ve DP’nin Genel Başkanları, yeniden  bir araya geldi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın görüşmesi, saat 15.00’te başladı.

HP Genel Merkezi’ndeki görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Koalisyon hükümeti için görüşmeler yapan 4 parti, bugün için “parti yetkilileri görüşmesi” planlamıştı. Ancak parti yetkilileri değil parti başkanları biraraya geldi.

ÖZERSAY: “KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRME NİYET VE KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDİYOR”

Koalisyon hükümeti oluşturma için görüşmeler yapan CTP, HP, TDP ve DP’nin Genel Başkanları bugün yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Parti başkanları yarın yeniden biraraya gelecek.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın  görüşmesi HP Genel Merkezi’nde yer aldı.

 Özersay, görüşme sonrasında basına kısa bir açıklama yaparak, koalisyon görüşmelerini sürdürme niyet ve kararlılıklarının devam ettiğini, yarın öğleden sonra TDP Genel Merkezi’nde yeniden biraraya geleceklerini kaydetti.

Özersay, bugün ara verdikleri teknik çalışmalara yarın devam edeceklerini de ifade etti.

Bir soru üzerine Özersay,  Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yarın parti başkanlarını görüşmeye çağırdığını anımsattı ve Akıncı’nın parti başkanlarını dinledikten sonra anayasa ve teamüller gereği  hükümeti kurma görevini kime vereceğine kendisinin karar vereceğini söyledi.

Bir başka soru üzerine de Özersay, bugün Cumhuriyet Meclisi’nde ve Afrika Gazetesi önünde yaşananlardan koalisyon görüşmelerinin etkilenmediğini de belirtti.

Serdar Denktaş da, hükümeti kurma görevini kime vereceği kararının Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ait olduğunu, ancak dört partinin koalisyon görüşmelerine devam ettiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 18:05
Yorumlar
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vatandas 2018-01-22 16:53:45

reziller sigara fabrikasinin ustunde yabanci bayaraklar dalgalanir bunlar sozde hukumet kuracaklar Kime hukmede bilirsiniz bu topraklarda

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Vatandaş 2018-01-22 17:06:47 @vatandas

Bu ülkedeki, peşkeşçilere, şımarıklara, ipi uzunlara söz geçirseler yeter. Otellerin önünde de yabancı bayraklar var, ne olmuş?

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