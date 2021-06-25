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CTP ikinci eylemini dün İskele’de gerçekleştirdi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, eyleme CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

25 Haziran 2021 Cuma 18:31
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CTP ikinci eylemini dün İskele’de gerçekleştirdi.

Ersin Tatar’ın Kıbrıs Sorununda ortaya koyduğu “ayrılıkçı” “iki devletli” politikasının da eleştirildiği eylemde, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, vurdumduymaz tavırlar sergilediği, yokluk ve yoksulluk politikaları ile hukuk tanımaz uygulamalar yürüttüğü ve Adalı cinayeti başta olmak üzere faili meçhul cinayetlerin üzerine gitmediği iddiasıyla protesto edildi.

Hükümetin istifasının istendiği eylemde, “Vardık, Varız, Var Olacağız”, “Birleşik Federal Kıbrıs”, “İrade Ankara’da Değil Lefkoşada’dır”, “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet”, “Laik ve Demokratik Eğitim”, “Gelecek bizimdir, biz planlayacağız”, “Karanlık değil, aydınlık” gibi pankartlar taşındı.

Anahtar Kelimeler:
VardıkVarızVar Olacağız
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