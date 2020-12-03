CTP İLE HP ARASINDA İPLER GERİLDİ

HP’li KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, CTP Milletvekili Özdil Nami’nın ‘Halkın Partisi’ne güvenmiyorum’ şeklinde açıklamalarını eleştirerek, “Dörtlü hükümet döneminde, Hükümet Protokolü’nde yazmasına rağmen, bizzat ilgili Bakan olarak yatırımların önündeki en büyük takoz olduğunuzu kimse unutmadı” ifadelerini kullandı.

Avcıoğlu, “Hükümet protokolüne uygun hareket etseydiniz, eleştiriden kaynaklı unutamayacağınız anılarınız da olmazdı. Suçu başkalarında aramadan önce Hükümet Protokolünü neden uygulamadığınızı açıklasaydınız keşke...” dedi.

Avcıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami bugün katıldığı bir TV programında HP'ye güvenmediğini, dörtlü hükümet döneminde de yaşadıklarını unutmadığını dile getirmiş. Biz de size güvene güvene bir hal olmuştuk oysaki... Dörtlü Hükümet döneminde, Hükümet Protokolünde yazmasına rağmen, bizzat ilgili Bakan olarak yatırımların önündeki en büyük takoz olduğunuzu kimse unutmadı. Hükümet protokolüne uygun hareket etseydiniz, eleştiriden kaynaklı ‘unutamayacağınız anılarınız’ da olmazdı. Suçu başkalarında aramadan önce Hükümet Protokolünü neden uygulamadığınızı açıklasaydınız keşke.”