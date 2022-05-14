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CTP, İngiltere İşçi Partisi Milletvekillerini Kabul Etti

CTP Genel Merkezi’nde bugün gerçekleştirilen görüşmede, CTP ile İşçi Partisi arasındaki ortak işbirliği alanları ve Kıbrıs’ta kabul edilebilir kapsamlı çözümle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:44
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CTP, İngiltere İşçi Partisi Milletvekillerini Kabul Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, İngiliz Parlamentosu İşçi Partisi milletvekilleri Stephan Doughty ve Fabian Hamilton ile görüştü.

CTP, Avrupa ve Amerika’dan sorumlu gölge Bakan Stephen Doughty ile Barış ve Silahsızlanma, Güney Amerika ve Karayipler’den sorumlu gölge Bakan Fabian Hamilton’u kabul etti.

CTP Genel Merkezi’nde bugün gerçekleştirilen görüşmede, CTP ile İşçi Partisi arasındaki ortak işbirliği alanları ve Kıbrıs’ta kabul edilebilir kapsamlı çözümle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Son Güncelleme: 14.05.2022 11:45
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