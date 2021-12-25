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CTP, İskele Halkının Umutlarını Yeşertti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, İskele bölgesini ziyaret etti.

25 Aralık 2021 Cumartesi 13:45
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CTP, İskele Halkının Umutlarını Yeşertti
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İskele halkının yoğun ilgisiyle karşılanan CTP heyeti, esnafı, sanayi bölgesini, kurum ve kuruluşları ziyaretinde yaşanan sorunları halkın ağızdan dinledi.

Ziyaretler sırasında konuşma yapan CTP Lideri Tufan Erhürman, 23 Ocak seçimlerinin çok kritik olduğunun altını çizerek “23 Ocak’ta Kıbrıs Türk halkını uçurumun kenarından döndüreceğiz” diye konuştu.

Erhürman, önümüzdeki seçimlerden sonra Kıbrıs Türk halkının büyük ortağı olacağı hükümeti CTP’nin kuracağına vurgu yaptı. Ziyarette, CTP milletvekili adayları da halkın sorunlarını net ederek ve çözüm önerilerini paylaştı.

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