CTP İskele’de

Köy kahvelerinde yurttaşlarla buluşan CTP’li ekip, hükümet icraatları ve yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bölge milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın da katıldığı ziyaretlerde merkezi hükümetin, İskele’yi ülkenin yükselen değeri yapma yönündeki adımları paylaşıldı. Başbakan Erhürman konuşmalarında, İskele’de CTP’nin vizyonuna sahip bir başkanın göreve gelmesi gerektiğini belirterek, bu bölgede değişimin artık şart olduğunu, İskele’de hukukun çiğnendiğini, bölge halkının bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Erhürman, “mutlu ve şeffaf bir İskele için Fikret Hoca göreve” dedi. Erhürman ayrıca yerel demokrasinin gelişmesinin ülke demokrasisi açısından teşkil ettiği önemin farkındalığıyla yurttaşların 24 Haziran’da sandıklara giderek oy kullanmasını istedi.

CİVİSİLLİ: İSKELE BU VİZYONSUZLUĞU HAK ETMİYOR

Bağımsız İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli ise halk toplantılarında, gençler için yola çıktıklarını, İskele’deki statükonun artık yıkılması gerektiğini belirtti. “Biz gençler ile yola devam etmek istiyorken, mevcut belediye başkanı, seçime son bir ay kalan gençleri işe alarak siyasi rant yaratmaya çalışıyor. Onlar küçük hesapların peşinde, biz İskele’nin geleceğinin…” diyen Civisilli, göreve gelir gelmez yarım kalan gençlik merkezini bitireceklerini söyledi. Oyun alanlarıyla, parkın dışında geniş alanlar kurulacaklarını aktaran Civisilli, “ben de gençleri çocuklarımızla oynamaya gideceğim, çocukları bilgisayardan uzaklaştırabildiğimiz kadar uzaklaştıracağız... Hem çocuklar hem de emekliler için çeşitli projelerimiz var, tümü de hayata geçecek” dedi. İskele’nin bu vizyonsuzluğu hak etmediğini, Mağusa Kültür Merkezi’nin aynısından İskele’ye de inşa edeceklerini belirten Civisilli, sosyal ve ekonomik kalkınma için bölgeye üniversite kurulmasının destekçisi olacaklarını sözlerine ekledi. Bu sayede geçim sıkıntısının azalacağını aktaran Civisilli, dört sene sonunda çok daha mutlu bir İskele yaratacaklarının sözünü verdi.