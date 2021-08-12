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CTP Kadın Örgütü, Asya Bebek İçin Perşembe Pazarında Stant Kurdu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, Spinal Muskuler Atrofi (SMA Tip 1) hastalığıyla savaşan Asya bebeğin tedavisine katkıda bulunmak için Perşembe Pazarı’nda stant kurdu.

12 Ağustos 2021 Perşembe 16:36
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CTP Kadın Örgütü, Asya Bebek İçin Perşembe Pazarında Stant Kurdu

Gün boyu süren satışlardan elde edilen gelir Asya bebeğin tedavisine bağışlanacak. CTP Kadın Örgütü Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli ve Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, satış sırasında standa ziyarette bulundu. 

ALTIOK: TEDAVİ MASRAFI AİLENİN KARŞILAYABİLECEĞİ MİKTARDA DEĞİL 
Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok yaptığı açıklamada, Asya bebeğin SMA-TİP 1 ile olan savaşında yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Daha 10 aylık olan Asya bebeğin, sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gerektiğini ifade eden Altıok, Asya’nın ailesinin başlattığı kampanya sonrasında tüm adanın nerdeyse seferber olduğunu kaydetti. Altıok konuşmasına şöyle devam etti: “Bu hastalığın çaresi, tedavisi var. Şu ana kadar 40 civarında ülke tarafından onaylanmış ve binden fazla çocuğa tedavi uygulanmış durumda. Ancak KKTC’de halen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanmış değil ve tedavi masrafları ailelerin karşılayabileceği miktarlarda da değil. Aileler çocuklarını yaşatabilmek adına bağış kampanyaları başlatmak zorunda kalıyor. Bu nedenle, hastalıkla mücadelede verilecek bağış desteği önemli” 

TÜM GELİR ASYA’YA BAĞIŞLANACAK 
Altıok, çok yakın bir zamanda SMA hastası Karel bebeğin ne yazık ki kaybedildiğini, Karel bebek için toplanan yardım parasının da ailesi tarafından Asya bebeğin tedavisi için bağışlandığını hatırlattı. Altıok, Kadın Örgütü Mağusa İlçesi olarak da geçmişte Karel bebek için başlattıkları kampanya sonrasında toplanan tüm parayı Asya bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere ailesine bağışlayacaklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 12.08.2021 16:38
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