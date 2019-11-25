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CTP Kadın Örgütü: “Çaresiz değil güçlü kadınlar, korkak değil cesur siyasi irade istiyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. 

25 Kasım 2019 Pazartesi 12:03
CTP Kadın Örgütü: “Çaresiz değil güçlü kadınlar, korkak değil cesur siyasi irade istiyoruz”

Dünyanın her yerinde olduğu gibi KKTC’de de kadınların şiddete ve ayrımcılığa maruz kaldığı ifade edilen mesaj şöyle devam etti:
“Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul, 2011), bütün dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Sözleşme, KKTC Meclisi’nde 2011 yılında onaylandı. Sözleşmeyi onaylayan ülkeler, bireylerin özellikle kadınlar ve kız çocukların şiddete maruz kalmaksızın yaşam hakkını sağlamak ve korumak için gerekli olan hukuki, hizmet ve destek önlemlerini almak zorundadır. Uluslararası sözleşmeleri onaylamak buna karşın gereklerini yerine getirmemek en hafif tabirle ‘ikiyüzlülüktür’. “
Ekonomik ve psikolojik şiddet de dâhil şiddetin her türünün tanınması, tanımlanması, cezalandırılması gerektiğine işaret edilen mesajda, şunlar kaydedildi:
“Bugün ülkemizde devlet, şiddete maruz kalan kadınları polis ve yargı süreçlerinde yalnız ve çaresiz bırakmaktadır. Sosyoekonomik düzeyi, eğitimi, yaşadığı bölge ne olursa olsun ülkenin her hangi bir yerinde şiddete maruz kalan her bir kadın, kız ve erkek çocuk güçlü kurumların hizmetleri ile korunmalı, savunulmalı, desteklenmelidir. Ekonomik ve psikolojik şiddet de dâhil şiddetin her türü tanınmalı, tanımlanmalı, cezalandırılmalıdır. Kadın hakları insan haklarıdır. Kadına yönelik şiddet bir halk sağlığı sorunudur. Çaresiz değil güçlü kadınlar, ne yapacağını bilmez, yetersiz değil donanımlı destek ve hizmet sağlayan kurumlar, korkak değil cesur siyasi irade istiyoruz.” 

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