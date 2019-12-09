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CTP Kadın Örgütü Dipkarpaz’ ziyaret etti

09 Aralık 2019 Pazartesi 16:49
CTP Kadın Örgütü Dipkarpaz’ ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, “Güçlü Kadın, Güçlü Demokrasi” hedefiyle başlattığı çalışmalar kapsamında Dipkarpaz’ı ziyaret etti.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, bölgeli kadınlarla bir araya gelen Kadın Örgütü yetkilileri, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi, kadın emeğinin değerlenmesi ve ekonomiye katılması ile kadın sağlığı konularında görüşlerini paylaştı. 
Etkinliğe Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Tülay Sönmez, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Dilek Ceylanlı, Emine Solyalı ve Kadın Örgütü eski genel başkanlarından Sibel Sorakın ile Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve Dipkarpaz Örgüt Başkanı ile üyeleri katıldı. 
Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli’nin yanı sıra Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Belediye Meclis üyesi Sinem Dağ, girişimci, üretimci ve emekçi Dipkarpaz köy kadınları da etkinlikte konuşma gerçekleştirdi. 

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